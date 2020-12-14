美股︱紐約恐陷封城危機 道指變臉挫184點

美國展開新冠疫苗接種工作，加上投資人憧憬新一輪紓困方案的到來，周一（14日）華爾街股市開盤衝高，道瓊工業指數一度漲逾200點，飆出新高；然而美國疫情惡化速度仍不見放緩，地方政府恐怕將祭出更多限制措施，對封鎖的擔憂壓抑了疫苗推出的樂觀情緒，拖累道指與標普500指數滑落，道指收盤下挫184點，那斯達克指數漲幅也縮窄至0.5%。

紐約市市長白思豪（Bill De Blasio）於周一接受媒體採防時表示，紐約正經歷5月以來最嚴重的一波疫情，在疫苗廣泛進行分發前，政府必須採取行動遏制疫苗擴散，將不會排除全面封鎖的可能性。美國截至目前累計確診病例為1,647萬人，新冠病逝人數突破30萬人。

美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗於11日取得美國食品藥品監督管理局（FDA）的緊急使用授權，首批疫苗於周一開始在全美進行配送，首批290萬劑疫苗將優先提供給醫護人員及長照機構人員。此外，FDA預計將於本周公布對莫德納（Moderna）疫苗的評估。