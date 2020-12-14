美股︱紐約恐陷封城危機 道指變臉挫184點
美國展開新冠疫苗接種工作，加上投資人憧憬新一輪紓困方案的到來，周一（14日）華爾街股市開盤衝高，道瓊工業指數一度漲逾200點，飆出新高；然而美國疫情惡化速度仍不見放緩，地方政府恐怕將祭出更多限制措施，對封鎖的擔憂壓抑了疫苗推出的樂觀情緒，拖累道指與標普500指數滑落，道指收盤下挫184點，那斯達克指數漲幅也縮窄至0.5%。
紐約市市長白思豪（Bill De Blasio）於周一接受媒體採防時表示，紐約正經歷5月以來最嚴重的一波疫情，在疫苗廣泛進行分發前，政府必須採取行動遏制疫苗擴散，將不會排除全面封鎖的可能性。美國截至目前累計確診病例為1,647萬人，新冠病逝人數突破30萬人。
美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗於11日取得美國食品藥品監督管理局（FDA）的緊急使用授權，首批疫苗於周一開始在全美進行配送，首批290萬劑疫苗將優先提供給醫護人員及長照機構人員。此外，FDA預計將於本周公布對莫德納（Moderna）疫苗的評估。
美國新一輪紓困方案難產已久，美國兩黨議員周一公布規模9,080 億美元的紓困計畫，但將該計畫拆成兩個方案，預計將各自表決，以提高法案通過的可能性，其中一項規模7,480億美元，內容包括失業救濟、小型企業援助等受到兩黨議員共同支持的計劃； 另一項規模1600 億美元的法案則涉及兩黨嚴重分歧的議題，包含向州和地方政府提供援助、以及企業免責等。