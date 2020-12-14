澳洲手握王牌 陸對這原料需求強勁

儘管中澳交惡關係降到冰點，但中國對澳洲產的鐵礦砂依然需求若渴，加上澳洲這個全球最大鐵礦砂出口國遭逢暴雨侵襲，供給恐會被打亂，供需失衡疑慮帶動鐵礦砂價格狂飆，同時將澳元推升到2年多來新高點。

上周五中國大連商品交易所的鐵礦砂期貨，飆漲近10％攀抵每噸159.5美元，來到2013年2月來的7年多高點，也是有史以來首度跨越每噸1,000人民幣（約152.95美元）大關。

不過分析師認為大連鐵礦砂期貨價格，係被投機買盤炒高，14日投機買盤潰散下，大連5月交割合約從高點跌落3.2％，挫至每噸966人民幣。新加坡交易所1月鐵礦砂期貨合約跌3.7％。

澳盛銀行研究部門分析師迪米斯（Hayden Dimes）14日指出，鐵礦砂價格猛漲與中國需求強勁有關。據世界鋼鐵協會（WSA）資料，去年全球鐵礦砂的海運量中，澳洲鐵礦砂就占了60％左右。

中國經濟大致從新冠肺炎災情中復元，部分是靠擴大基礎建設點燃復甦火種，對製鋼原料鐵礦砂的需求勢必激增。

澳洲呼籲調查新冠肺炎源頭與中國不睦，兩國關係惡化下，澳洲對最大貿易夥伴中國的出口大受打擊，中國對澳洲棉花、紅酒、大麥等多項商品出重手刁難，惟獨放過鐵礦砂。

中國對澳洲鐵礦砂的需求仍強，不受兩國交惡影響，澳洲聯邦銀行（CBA）將此歸因於替代來源難覓，中國很難不依賴澳洲鐵礦砂。

CBA在周一發布的報告還提到，鐵礦砂價格上漲，有助澳元忽略中澳政府關係惡化等壞消息，大宗商品價格是推升澳元的主力之一。

上周澳元飆破兌0.75美元價位，創2018年來新高。澳元今年起走強，2020迄今兌美元的漲幅近8％。

不少分析師預測，明年澳元兌美元可望續揚跨過0.8美元大關。但Western Union Business Solutions外匯策略師杜里（Steven Dooley）指出，如此一來會讓澳洲央行（RBA）傷腦筋，這也是RBA不敢貿然緊縮貨幣政策的原因。