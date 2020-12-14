美紓困案恐一分為二 爭取國會過關

美國國會最新一輪紓困案談判持續陷入膠著，鑑於2020年即將進入尾聲，且美國現行的失業補將於兩周後（26日）到期，兩黨領袖暗示可能放棄最有爭議的部分，通過規模較小的紓困提案。

美國跨黨派提出9,080億美元財政紓困案遲遲未能過關，原因是兩黨對兩項關鍵議題僵持不下，分別是州與地方政府援助，以及企業免責條款，後者目的在保護企業或學校不受新冠肺炎相關訴訟威脅。

參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）日前提議，若民主黨同意放棄州與地方政府援助，共和黨將捨棄企業免責條款。

眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）13日暗示，民主黨或許願意接受不包含州與地方政府援助的提案。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的發言人證實，裴洛西13日下午與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）通話30分鐘。

裴洛西認為援助州與地方政府有其必要性，她在電話中向穆努欽表示，兩黨應該在免責條款尋求妥協。兩人預計14日再次洽談。

根據熟知內情人士透露，跨黨派議員準備將9,080億美元的紓困提案一分為二，1,600億美元方案涵蓋兩黨意見分歧的議題，即州與地方政府援助，以及企業免責條款。

另一個7,480億美元提案包含為期四個月的每周300美元失業補助、3,000億美元援助中小企業，還有350億美元用於醫療保健方面。

美國總統川普接受福斯新聞訪問時曾表示，他希望新一輪紓困計畫包括直接向民眾發放現金支票。

參與起草紓困提案的美國西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）透露，跨黨派議員12日討論過提案，他希望在14日提出詳細的紓困案，不過他不能保證國會會通過。

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