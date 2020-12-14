今（12/14）日國際財經新聞重點摘要：

1.日銀短觀企業信心回升 連兩季走揚

日銀（BOJ）14日（周一）公布短觀報告，日本10到12月的3個月企業信心回升，此為連續兩季改善，反映該國經濟逐漸從新冠疫情的衝擊中復原。

短觀調查顯示，日本12月大型製造業信心指數由9月調查的負27回升至負10，優於市場預估負15。

第二季大型非製造業企業信心則從上季的負12升至負5，與市場預估的負6相當接近。

不過，大型企業擬於本財年（至2021年3月止）資本支出縮減1.2％，凸顯企業獲利衰退以及前景不明，對於支出計畫裹足不前。

（工商時報 陳怡均）

2.紐西蘭預計明年首季與澳啟動雙向旅遊泡泡

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）14日（周一）表示，該國內閣已同意原則上在2021年首季與澳洲啟動旅遊泡泡協議，意即屆時兩國往返旅客無須接受接受為期兩周的隔離措施。

澳洲政府目前已單向允許紐西蘭旅客抵達澳洲無須強制隔離14天。

阿爾登指出，仍須進行更多預備工作，才能讓「旅遊泡泡」定案，強調一旦剩下的細節拍板定案之後，可望於新年宣布何時開始實施。此決定也須等待澳洲政府許可。

（工商時報 陳怡均）

3.看好疫苖提振燃油需求 布蘭特收復50美元

投資人憧憬新冠肺炎疫苖的推出將提振全球燃油需求，以及英脫歐貿易談判獲得延長，暫時緩解了市場對這方面的擔憂，周一原油價格上漲，帶動布蘭特期油收復每桶50美元大關。

周一亞洲交易時間，美國期油小漲0.15%，報每桶46.64美元。布蘭特期油漲0.18%，報每桶50.06美元。

國際原油價格已經連漲6周，創下6月以來維持最長的升勢。

美國啟動新冠肺炎疫苖接種行動，令投資人期望防疫限制措施很快就會結束，進而提升這個全球最大石油消費國的需求。歐洲強權之間的英脫歐談判延長，亦提振周一金融市場的氣氛。

不過，CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy提醒投資人在傳出有效疫苖的樂觀消息時買進，現在疫苖開始配送，應注意市場是否將出現利多出盡的賣壓。

(時報資訊 柯婉琇)

4.批陸將成最大贏家 川普嗆否決國防授權法

美國聯邦參議院及眾議院近日相繼通過攸關美協助台防禦的2021財年《國防授權法案》，等待美國總統川普簽署成法，不過川普昨（13）日嗆聲，稱該法案「將讓中國成為最大贏家」，揚言將否決法案。

路透社報導，美國參、眾兩院近日相繼以遠超過2／3的贊成多數通過預算高達7,400億美元的2021財年《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA），參議院11日將法案送交白宮，給予總統川普10天時間決定否決或簽署成法。

不過川普昨日出發前往華府郊區打高爾夫球前，在推特激動稱「中國將成為新版國防授權法的最大贏家」，宣布自己將會否決該法，白宮並未說明川普推文的細節，也未指出他何時將否決法案。

不過消息人士指出，川普擔憂的是，推特等社群媒體在封鎖保守派言論的同時，卻對華府認定有問題的大陸官員貼文放行。

路透社指出，推特過去確實曾對大陸官員的貼文示警，包含5月時北京聲稱美軍將新冠病毒帶入中國的貼文。

《國防授權法案》規範美國國防部的年度預算及支出，以及定調美國防政策走向，內容涵蓋軍人薪資、裝備採購、及如何處理地緣政治威脅等，自1961年首度通過以來，至今59年，年年都獲通過。

美國之音報導，今年法案特別強化美國在印太地區的防禦能力，內容包含一項「太平洋威懾計畫」（Pacific Deterrence Initiative），撥款22億美元加強美國在印太地區的威懾力，以及深化和盟友的合作。美國企業研究所國防政策研究員庫珀（Zack Cooper）指出，這項威懾計畫可能是近年來有關亞洲的最重要立法，表明美國戰略重心轉向的開始。

法案中有關台灣的部分主要為1260條及9724條，涉及美國會確認台灣關係法與六項保證為美台關係基石的意見、對台軍售等議題。

川普先前就已經表態不滿法案中的「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條，該法保障推特、臉書等網路平台，不必對平台出現的內容承擔責任。

文章來源：Trump revives threat to veto defense bill, teeing up battle with lawmakers

文章來源：美國會通過國防授權法，啟動威懾中國新計劃

（中時新聞網 吳映璠）

5.2歲女兒死命拒戴口罩 爸媽一起被轟下聯航班機哭哭

一對年輕夫妻帶著女兒搭機，可是由於兩歲的小寶貝死也不肯戴口罩，因此一家3人都被趕下聯合航空（United Airlines）班機。

據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，伊麗莎•奧本（Eliz Orban）淚眼汪汪，上星期五在Instagram上公開和丈夫及女兒愛德蓮（Edeline）的錄影，顯示他們被請下飛機後在機場的畫面。他們是從科羅拉多州出發，原本想搭機到新澤西州紐瓦克（Newark），但因為女兒不肯戴口罩，因此「永遠被禁止搭聯航」。

不過，聯合航空澄清，他們並沒有禁止奧本一家人未來搭乘該公司班機。

雖然錄影顯示，奧本夫妻拚命想幫女兒戴上口罩，但她卻不斷掙扎。後來登機人員趨前說，「先生您好，我必須要求你們拿起行李下機。」而伊麗莎的先生回道：「你一定是在跟我開玩笑。為什麼，我們拿著口罩蓋在她臉上。」但對方說：「先生，抱歉，我給了您機會，我必須要求你們下機。」

奧本夫婦設法解釋，他們無法強迫女兒戴口罩，因為她在哭。接著畫面便顯示，一家3口拿起隨身行李，下了飛機。而登機人員則在一旁說，他們的託運行李，還有女兒的兒童座椅，都會由班機送到他們的目的地。

而接著伊麗莎質問，「我們的兒童座椅在那飛機上，我們要怎麼回家？」後來她怒道，「這是在開玩笑嗎？」可是沒人理她。歷經這場折磨後，伊麗莎上社群網公開了影片，隨即引來超過590萬人圍觀。她在影片上大大寫著這次事件令她感到「難以置信」和「厭惡」。

然而，聯合航空的政策是任何2歲，或2歲以上的人在班機上都必須戴口罩，而美國疾病管制與預防中心（CDC）也有同樣的規定。

文章來源：Couple is kicked off a United flight to New Jersey after their two-year-old daughter refused to wear a face mask

（中時新聞網 楊幼蘭）