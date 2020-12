今(12/14)日國際財經新聞重點摘要:

1.日銀短觀企業信心回升 連兩季走揚

日銀(BOJ)14日(周一)公布短觀報告,日本10到12月的3個月企業信心回升,此為連續兩季改善,反映該國經濟逐漸從新冠疫情的衝擊中復原。

短觀調查顯示,日本12月大型製造業信心指數由9月調查的負27回升至負10,優於市場預估負15。

第二季大型非製造業企業信心則從上季的負12升至負5,與市場預估的負6相當接近。

不過,大型企業擬於本財年(至2021年3月止)資本支出縮減1.2%,凸顯企業獲利衰退以及前景不明,對於支出計畫裹足不前。

(工商時報 陳怡均)

2.紐西蘭預計明年首季與澳啟動雙向旅遊泡泡

紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)14日(周一)表示,該國內閣已同意原則上在2021年首季與澳洲啟動旅遊泡泡協議,意即屆時兩國往返旅客無須接受接受為期兩周的隔離措施。

澳洲政府目前已單向允許紐西蘭旅客抵達澳洲無須強制隔離14天。

阿爾登指出,仍須進行更多預備工作,才能讓「旅遊泡泡」定案,強調一旦剩下的細節拍板定案之後,可望於新年宣布何時開始實施。此決定也須等待澳洲政府許可。

(工商時報 陳怡均)

3.看好疫苖提振燃油需求 布蘭特收復50美元

投資人憧憬新冠肺炎疫苖的推出將提振全球燃油需求,以及英脫歐貿易談判獲得延長,暫時緩解了市場對這方面的擔憂,周一原油價格上漲,帶動布蘭特期油收復每桶50美元大關。

周一亞洲交易時間,美國期油小漲0.15%,報每桶46.64美元。布蘭特期油漲0.18%,報每桶50.06美元。

國際原油價格已經連漲6周,創下6月以來維持最長的升勢。

美國啟動新冠肺炎疫苖接種行動,令投資人期望防疫限制措施很快就會結束,進而提升這個全球最大石油消費國的需求。歐洲強權之間的英脫歐談判延長,亦提振周一金融市場的氣氛。

不過,CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy提醒投資人在傳出有效疫苖的樂觀消息時買進,現在疫苖開始配送,應注意市場是否將出現利多出盡的賣壓。

(時報資訊 柯婉琇)

4.批陸將成最大贏家 川普嗆否決國防授權法

美國聯邦參議院及眾議院近日相繼通過攸關美協助台防禦的2021財年《國防授權法案》,等待美國總統川普簽署成法,不過川普昨(13)日嗆聲,稱該法案「將讓中國成為最大贏家」,揚言將否決法案。

路透社報導,美國參、眾兩院近日相繼以遠超過2/3的贊成多數通過預算高達7,400億美元的2021財年《國防授權法案》(National Defense Authorization Act,NDAA),參議院11日將法案送交白宮,給予總統川普10天時間決定否決或簽署成法。

不過川普昨日出發前往華府郊區打高爾夫球前,在推特激動稱「中國將成為新版國防授權法的最大贏家」,宣布自己將會否決該法,白宮並未說明川普推文的細節,也未指出他何時將否決法案。

不過消息人士指出,川普擔憂的是,推特等社群媒體在封鎖保守派言論的同時,卻對華府認定有問題的大陸官員貼文放行。

路透社指出,推特過去確實曾對大陸官員的貼文示警,包含5月時北京聲稱美軍將新冠病毒帶入中國的貼文。

《國防授權法案》規範美國國防部的年度預算及支出,以及定調美國防政策走向,內容涵蓋軍人薪資、裝備採購、及如何處理地緣政治威脅等,自1961年首度通過以來,至今59年,年年都獲通過。

美國之音報導,今年法案特別強化美國在印太地區的防禦能力,內容包含一項「太平洋威懾計畫」(Pacific Deterrence Initiative),撥款22億美元加強美國在印太地區的威懾力,以及深化和盟友的合作。美國企業研究所國防政策研究員庫珀(Zack Cooper)指出,這項威懾計畫可能是近年來有關亞洲的最重要立法,表明美國戰略重心轉向的開始。

法案中有關台灣的部分主要為1260條及9724條,涉及美國會確認台灣關係法與六項保證為美台關係基石的意見、對台軍售等議題。

川普先前就已經表態不滿法案中的「通訊端正法」(Communications Decency Act)第230條,該法保障推特、臉書等網路平台,不必對平台出現的內容承擔責任。

文章來源:Trump revives threat to veto defense bill, teeing up battle with lawmakers

文章來源:美國會通過國防授權法,啟動威懾中國新計劃

(中時新聞網 吳映璠)

5.2歲女兒死命拒戴口罩 爸媽一起被轟下聯航班機哭哭

一對年輕夫妻帶著女兒搭機,可是由於兩歲的小寶貝死也不肯戴口罩,因此一家3人都被趕下聯合航空(United Airlines)班機。

據《每日郵報》(Daily Mail)13日報導,伊麗莎•奧本(Eliz Orban)淚眼汪汪,上星期五在Instagram上公開和丈夫及女兒愛德蓮(Edeline)的錄影,顯示他們被請下飛機後在機場的畫面。他們是從科羅拉多州出發,原本想搭機到新澤西州紐瓦克(Newark),但因為女兒不肯戴口罩,因此「永遠被禁止搭聯航」。

不過,聯合航空澄清,他們並沒有禁止奧本一家人未來搭乘該公司班機。

雖然錄影顯示,奧本夫妻拚命想幫女兒戴上口罩,但她卻不斷掙扎。後來登機人員趨前說,「先生您好,我必須要求你們拿起行李下機。」而伊麗莎的先生回道:「你一定是在跟我開玩笑。為什麼,我們拿著口罩蓋在她臉上。」但對方說:「先生,抱歉,我給了您機會,我必須要求你們下機。」

奧本夫婦設法解釋,他們無法強迫女兒戴口罩,因為她在哭。接著畫面便顯示,一家3口拿起隨身行李,下了飛機。而登機人員則在一旁說,他們的託運行李,還有女兒的兒童座椅,都會由班機送到他們的目的地。

而接著伊麗莎質問,「我們的兒童座椅在那飛機上,我們要怎麼回家?」後來她怒道,「這是在開玩笑嗎?」可是沒人理她。歷經這場折磨後,伊麗莎上社群網公開了影片,隨即引來超過590萬人圍觀。她在影片上大大寫著這次事件令她感到「難以置信」和「厭惡」。

然而,聯合航空的政策是任何2歲,或2歲以上的人在班機上都必須戴口罩,而美國疾病管制與預防中心(CDC)也有同樣的規定。

文章來源:Couple is kicked off a United flight to New Jersey after their two-year-old daughter refused to wear a face mask

(中時新聞網 楊幼蘭)