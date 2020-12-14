脫歐倒數計時 英國零售商協會籲民眾勿囤貨

英國將在明年1月1日正式退出歐洲聯盟（EU）後脫離歐盟單一市場，零售商協會呼籲家家戶戶不要囤積糧食和衛生紙。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，英國和歐盟今天同意延長脫歐貿易談判的期限。

英國零售商協會（British Retail Consortium）表示，目前情勢的不確定性，讓企業行號更難為新年做準備，不過協會也指出，商店還有大量存貨，民眾不應搶購比平常還多的糧食。

協會執行長狄金生（Helen Dickinson）說：「零售業者正在竭盡所能為1月1日的最終結果做準備，包括增加罐頭、衛生紙和其他效期較長的商品囤貨，因此基本用品的供應充足。」

超市如今已經習慣應付焦慮的消費者。今年稍早為遏止疫情擴散實施第一波封鎖措施期間，英國出現恐慌性購物潮，雜貨業者遂祭出限制措施，對衛生紙、乾燥義大利麵條和超高溫瞬間滅菌鮮乳等商品訂定購買數量上限。

英國脫歐後正處於與歐盟建立新貿易規範的過渡期，外界擔心消費者可能會認為12月31日後港口中斷進貨，恐導致商店貨物短缺。

據法新社報導，英國和歐盟同意放棄原訂英國脫歐後貿易協議的最後期限，將於明天重返談判桌。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）和英國首相強生（Boris Johnson）上週表示會在今天結束前決定是否可能達成協議，但在一場緊急通話後，兩人同意「加倍努力」繼續談判。

范德賴恩在影片訊息中宣讀強生同意的聯合聲明：「我們的協商團隊近幾天日以繼夜工作。」

兩人表示：「我們遂已授權我們的談判代表持續協商，看看是否能在這麼晚的階段達成協議。」

雖然范德賴恩與強生並未提出新的期限，但保守黨（Conservative Party）國會議員哈波（Mark Harper）表示，距離月底英國脫離歐盟單一市場剩不到3週，延長的脫歐貿易談判可能會到最後一刻才見分曉。

他向英國聯合社（Press Association）表示：「如果敲定協議，我們許多人充滿期待，認為我們完全有可能在耶誕節到新年之間重返國會審查此事並通過表決。」