美股本益比奔高 投資人勇者無懼原因曝光

美股接近歷史新高，本益比已超越1929年歷史性崩盤前的水準，寫下1999～2000年科技泡沫化之後最高，但由於大型科技股業績依舊暢旺，使得投資人仍無所畏懼而持續追高。

德意志銀行策略師萊德（Jim Reid）表示，美股的周期性調整本益比（CAPE Shiller P/E ratio，也稱席勒本益比）目前已升抵33倍，是歷史平均值的近兩倍。此數據為評估股價除以10年經調整每股盈餘均值的本益比。

萊德指出，與大蕭條之前的1929年的27倍相比，目前股價顯然昂貴許多，他擔憂，此現象意味股市不久後將大規模拉回。

一些分析師也抱持相同看法。Union銀行民間銀行事業股市策略主管洛文斯坦（Todd Lowenstein）也說，均值回歸（Mean Reversion）就像地心引力，人們無法抵擋太久。

但另有專家則看好美股多頭將持續，尤其是當前利率可能接近零的水準數年時間，目前的本益比仍低於網路泡化時的將近50倍。

許多投資人看重企業強勁獲利與營收增長，而非眼前的高股價。以亞馬遜為例，該公司目前股價已達2021年預期每股盈餘的70倍，這並未撼動投資人的信心，預料這家電商巨擘將以年獲利35％的速度成長，是股價攀高的主要支撐。巴菲特旗下的柏克夏海瑟威也持有小部分的亞馬遜股票。

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