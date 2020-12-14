挺一波只是說說！澳輸陸商品份額列強搶吃

中國大陸對愈來愈多的澳大利亞商品實施反傾銷措施，包括牛肉、葡萄酒、大麥、龍蝦、煤炭、玉米、大豆等商品留下來的市場份額，陸續遭到各國的瓜分。眼睜睜地看著商品市場流失，澳媒為此深感惋惜，雖然友好國家口頭上表示要支持澳洲，但市場與商業利益卻是現實的。

陸媒《觀察者網》指出，多種澳洲商品對陸出品受阻，各國都蓄勢待發，盤算著要如何分享澳洲留下的巨大的大陸市場份額。

報導引述澳洲《雪梨晨鋒報》指出，在上個月的中國國際進口博覽會上，阿根廷牛肉協會已經準備好「抓住澳大利亞的不幸」，就算要14天隔離，該協會的58名工作人員還是大老遠趕來現場，向顧客展示了他們的牛肉產品。

報導說，至少有60個國家將大陸列為它們的第一大出口市場。除了外銷量很大的阿根廷，還有俄羅斯、印尼、韓國和巴西等。他們都想從澳洲留下的空缺中分一杯羹。澳洲遭大陸制裁的商品，以牛肉首當其衝，據澳洲農業部資料顯示，今年9月對陸牛肉出口已較去年同期下降64%。

緊接牛肉的是大麥。報導說，大陸在今年5月宣佈對澳洲大麥徵收合計80.5%的反傾銷稅和反補貼稅，6月澳洲輸陸大麥立即暴跌99%。去年大麥項目被核准輸陸的俄羅斯，已預估其農產品對陸出口將暴增10倍至每年96億美元。

報導指出，至今年5月為止，澳洲葡萄酒佔大陸進口葡萄酒37%，超過1/3。8月大陸宣佈對澳葡萄酒進行反傾銷調查，包括法國、阿根廷、美國的葡萄酒商都準備瓜分這塊龐大的市場份額。

澳洲煤炭也傳出受到大陸制裁的消息，報導說， 煤炭是澳洲對大陸出口排名第3的項目，每年達106億美元，目前尚有53艘運煤船滯留在大陸港口等待卸貨清關，其中一部分運煤船已經等待超過一個月的時間。覬覦這塊大餅的包括加拿大、印尼與蒙古，還有大陸國內的煤礦。目前大陸進口燃料煤炭總需求約1.85億噸。

澳方損失慘重的還有捕撈龍蝦業，過去每年捕撈龍蝦有94%出口到中國大陸，北美和印尼則是澳洲在大陸龍蝦市場的最大競爭對手。

日前美國財經媒體邀請專家分析時表示，大陸在進口小麥、玉米和大豆等農作物上已經找到了替代供應來源，即是與澳大利亞有重要夥伴關係的美國。在美中簽訂的第一階段貿易協議中，載明了大陸必須增加採購美國農產品至每年400億美元，但是到10月底時，大陸的採購額僅及230億美元。

陸媒分析指出，澳洲與大陸因政治引發的貿易爭端中，獲得不少盟國的與民主夥伴國家的支持，但現實卻是，政治上的支持不能改變商業競爭的殘酷現實，戰略上的朋友往往會是最激烈的競爭對手。

（中時新聞網 盧伯華）

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