美復甦恐須4.5兆！9,000萬紓困根本不夠看

美國新紓困法案、英國脫離歐盟協議是近2周影響全球金融市場2件大事，共同點就是談判毫無進展要打延長賽。美國紓困法案主要卡關癥結在共和黨所掌握參議院、多數黨領袖麥康納(Mitch McConnell)認為不論眾議院民主黨版9,080億美元、白宮版9,160億美元額度都太高，但有學者指出，要讓美國經濟復甦，恐須3兆到4.5兆美元。

經濟智庫「基礎協力」(Groundwork Collaborative)在近期1份報告指出，如果想讓美國企業與勞動力充分發揮潛能工作，並讓實際失業率降至3.5%水準，需要金額可能是立法者所預期的3至5倍。

報告共同撰寫者、佛羅里達新學院(New College of Florida)政治經濟學家保羅(Mark Paul)說：「我們需要刺激，而且要馬上行動。我們等待的每一天，都讓冒著讓更多人失去經濟權利的風險；我們等待的每一天，都有更多的人面臨被驅逐還有拖欠帳單的局面。」

保羅認為國會在此事的蹉跎雖然看似未影響金融市場，卻讓更多民眾在實際生活上面臨困境，而且計較金額相當不智，因為力度過小的代價遠超過做得太大的成本​。他表示：「國會持續在討論經濟刺激計畫而沒有結果，這讓美國的真實失業率一直徘徊在雙位數左右。我們有讓經濟重返正軌的工具，但不幸的是國會缺乏採取行動的政治意願。」

該報告指出，美國官方公布11月失業率雖然是6.7%，但如果考慮2月以來勞動力參與率的下降，實際失業率應該是13%。如果將失業率3.5%當成充分就業門檻，這表示失業率缺口達9.5%。11月美國所估計年度GDP(國內生產總值)近21.3兆美元，但若補上失業率缺口，潛在的GDP應有25.7兆美元，這相當於財政政策需要填補4.5兆美元。

先不論選前民主黨2.4兆美元紓困方案，即使是眾議院共和黨人、白宮分別提出的最大規模各為1兆美元、1.9兆美元草案，均被麥康納為首的參議院共和黨人否決，現在甚至已經不再可能討論上兆規模的新紓困案，而現有紓困法案最後2個仍在持續的項目將於12月26日到期，若無新法案接替，全美恐有1,200萬人失去失業救濟，帶薪病假還有對地方政府的支援也將失效。

參議院共和黨人理由是經濟已經在復甦，但保羅認為這顯然無視於近期的疫情風險，也忽略不採取行動的殺傷力。他說：「我們看到一些關鍵項目資金將耗盡，這完全可以避免。我對現在討論中法案的效果也深感憂慮，但我確實認為，規模太小的刺激也比完全沒有強。」

（中時新聞網 王毓健）

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