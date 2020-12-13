英脫歐若最後硬脫離 英鎊恐貶逾10％

英國脫歐貿易談判期限已至，但鑒於關鍵議題仍缺乏共識，使得英國無協議脫歐機率大增。英國首相強生和歐盟執委會主席馮德萊恩因此在13日通電後，決定讓雙方談判進入延長賽。外界指出，如果英國無協議脫歐成真，英鎊兌美元匯率可能暴貶10％以上。

英鎊兌美元匯率在11日下跌0.6％至1英鎊兌1.3223美元，周線下跌1.8％，是9月以來最糟表現。野村證券分析師羅切斯特（Jordan Rochester）表示，英國無協議脫歐將使英鎊匯率跌至1.20美元以下，將是2016年底以來最低點。

英歐代表直到13日談判期限仍對最後幾項關鍵議題各持己見，包括漁權及司法管轄問題至今未達成共識。雙方代表在布魯塞爾一路協商到12日深夜，但據英國官員透露，歐盟提出的條件依舊無法讓英國接受。

英國外相拉布（Dominic Raab）在布魯塞爾時間13日上午表示，英歐談判「還有長路要走」。強生與馮德萊恩也為此在13日中午通電聯繫，雙方決定繼續延長談判期限。

拉布表示馮德萊恩必須向強生釋出訊號，暗示歐盟在漁權及司法管轄等議題上有轉圜餘地，雙方才有可能跨越13日期限繼續談判。拉布表示：「雙方繼續談判的門檻相當高。歐盟必須在兩大關鍵議題上做出政治層面的承諾。」

強生與馮德萊恩在11日都曾透露，英國無協議脫歐恐怕是最有可能的結果。英國政府已在近日警告企業與人民，明年1月起英歐邊境貿易往來將受到嚴重阻礙，甚至有媒體報導英國政府正在草擬規模100億英鎊（約130億美元）的紓困計畫，預備解救無協議脫歐首當其衝的產業。

儘管如此，愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）依舊預期英歐最終達成協議。他在13日表示，英歐雙方至今已針對97％的議題達成共識，如今只須再多點「創意」就能化解最後分歧。