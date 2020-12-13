英歐領袖同意再努力 延長脫歐貿易談判

英國首相強生（Boris Johnson）與歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天會談後決定延長脫歐貿易談判。

強生和范德賴恩之前把13日設為決定是否放棄談判的最後期限。兩人發表共同聲明表示，在現階段情況看來，繼續邁向下一哩路才是負責任的做法。

聲明表示，兩人今天早上進行「一次有效的電話對談」，討論目前尚未解決的重大議題。

英國與歐盟在漁權、公平貿易規定及貿易協議執行機制3大問題上依然嚴重分歧。不過兩人同意讓談判人員繼續在布魯塞爾會談，以求在最後階段達成協議。

由於雙方遲遲未消弭歧見，強生和范德賴恩先前都預告英國可能無協議脫歐，但兩人今天會商後，決定再為談判盡一絲努力。

英歐領袖同意加倍努力 繼續貿易協商



歐洲聯盟執行委員會（EU Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與英國首相強生（Boris Johnson），今天同意就英國脫歐（Brexit）後的貿易協議繼續談判。

范德賴恩在歐盟電視台上宣讀兩人的聯合聲明：「我們今天上午通的電話很有幫助。」

「我們討論了未解的重大議題。」

「在歷經近一年協商後，儘管一再錯失最後期限，我們認為現在加倍努力是負責任的作法。」

「我們已相應授權協商人員繼續談判，看看是否能在這個最後階段達成協議。」