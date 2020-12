美國路易斯安那州紐奧良市市長肯崔表示,曾出演過「猩球崛起」等片的女演員卡洛薩頓(Carol Sutton)昨天因2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)併發症辭世,享壽76歲。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,出生在紐奧良(New Orleans)的卡洛薩頓作品繁多,包括「猩球崛起:黎明的進擊」(Dawn of the Planet of the Apes )、「鋼木蘭」(Steel Magnolias)、「雷之心靈傳奇」(Ray)、「擁抱豔陽天」(Monster’s Ball)、「糖廠女王」(Queen Sugar)、「逃出絕命村」(Lovecraft Country)等等。

肯崔(LaToya Cantrell)盛讚卡洛薩頓「是紐奧良劇場皇后,數十年來讓這座城市的舞台蓬蓽生輝」。

肯崔說:「世界會從她的電影與電視表現讚賞她…我們則會記得她縱橫舞台的風采、她深刻詮釋的角色,以及她和同劇演員與工作人員分享的溫暖心靈。願她在主永恆的懷抱中安息。」