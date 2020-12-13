新冠疫苗運輸在即 乾冰需求暴增

英國率先在上周施打新冠疫苗，美國也計畫本周開始大規模施打，但這些疫苗須在極低溫環境下儲存與運送，恐導致乾冰需求暴增，加上年終購物季期間冷凍運輸食品變多，促使乾冰製造商趕緊加大產能因應。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的新冠疫苗已獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權，屆時恐展開美國史上「最大疫苗運輸行動」，預計今年在美國配送2,500萬劑，明年全球分配13億劑。

輝瑞疫苗須於攝氏負70度以下環境存放與運送，否則疫苗功效恐受影響。另一家藥廠莫德納（Moderna）研發疫苗則須存放於攝氏負20度環境，乾冰溫度約在攝氏負78度。

密蘇里州乾冰供應商Cee Kay Supply近日接獲公衛部門、醫療單位與物流公司來電徵詢乾冰產能，後者計劃參與輝瑞疫苗運輸行動。多間醫院與診所透露，他們擔憂乾冰可能短缺，導致疫苗運輸與存放出現問題。

Cee Kay Supply副總裁鄧恩（Brad Dunn）表示，他們早在11月時便開始提高乾冰產量，同時購買更多設備以存放二氧化碳。乾冰是二氧化碳的固體形式。鄧恩表示：「客戶希望我們在短時間供應大量乾冰，可預期12月將非常忙碌。」

快遞公司優比速（UPS）11月時宣布，為了協助儲存與運送疫苗，他們已增加美加地區自家工廠乾冰產能，如今每小時可生產1,200磅的乾冰。

輝瑞藥廠亦表示，他們已在密西根州卡拉馬祖（Kalamazoo）與威斯康辛州歡樂草原（Pleasant Prairie）兩間工廠添購設備以生產乾冰。

另一方面，新冠疫情帶動網購需求升高，民眾上網購買更多冷凍食品，連帶使得用於運送這類產品的乾冰需求攀高。鄧恩指出，與去年相比，今年食品公司乾冰訂單暴增五成。

延伸閱讀

輝瑞疫苗首批300萬人施打 14日抵達全美