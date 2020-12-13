超級堅固！新冠疫苗仰賴新型藥用玻璃瓶

新冠肺炎疫情來襲，全球製造與生技公司如火如荼的研發疫苗，並依賴康寧（Corning）新的藥用玻璃瓶Valor來儲存珍貴的疫苗。

Valor藥用玻璃瓶的裝填速度比傳統玻璃瓶更快，經得住部分疫苗需要存放在零度以下的環境，且Valor還嵌入識別碼，防止造假。

更重要的，Valor比傳統玻璃瓶更加堅固，更能防止疫苗在運送途中破損或碎裂。康寧執行長韋克斯（Wendell Weeks）受訪時表示：「公司將Valor玻璃瓶打造的超級堅固。」

然而生產Valor玻璃瓶的成本更高，也更花時間，提高生產速度為康寧的一天挑戰。美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）研究供應鏈的納格尼（Anna Nagurney）教授指出，問題在於該公司能否快速生產出足夠的藥用玻璃瓶。

分析師估計，Valor的成本比標準藥用玻璃瓶更高。康寧婉拒透露Valor藥用玻璃瓶的成本。

康寧生命科學部門主管Ronald Verkleeren表示，2023年前Valor的銷售額估計超過1億美元，2030年前每年至少創造10億美元銷售額。

分析師表示，近幾年康寧LCD顯示器玻璃銷售持平，Valor可望提振該公司的營收成長。

疫苗是全球緩解疫情與重回正常生活的關鍵，要讓全球80億人口免疫，需要上億個藥用玻璃瓶，恐讓醫用玻璃瓶陷入短缺。

藥用玻璃瓶需要滿足一連串的規格條件，從抵擋運送時的碰撞、溫度變化，到保持內容物狀態穩定等。傳統藥用玻璃瓶不一定能達成使命。科學家表示，玻璃瓶破損一直是製藥產業長期存在，卻又遭到忽視的問題。

一旦玻璃瓶破損，瓶內的藥品便不能使用。玻璃瓶的碎片可能危害病患，即便是極微小的刮痕也可能影響藥品的化學性質。