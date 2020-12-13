輝瑞疫苗首批300萬人施打 14日抵達全美

官員13日宣布，美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的新冠肺炎疫苗，將於14日上午前送抵美國各地醫院等場所，準備替數以百萬計最沒抵抗力的美國人施打。

領導政府「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苗計畫的陸軍上將柏納（Gustave Perna）表示，醫院與分發中心等場所將在14至16日收到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，可涵蓋第一波約300萬人接種。

聯邦衛生當局建議由醫護人員和安養中心老人最先施打，但實際施打順序留給各州自行決定。

疫苗明天起將陸續離開輝瑞在密西根州卡拉馬朱（Kalamazoo）的廠房，存放在可保持攝氏零下70度、內含乾冰的箱子中。

這場大規模的疫苗配送計畫，是政府「神速行動」的一環，柏納表示，疫苗配送就和第二次世界大戰的轉捩點D-Day（諾曼第登陸日）一樣，「我百分之百有信心，我們會安全地分發這項珍貴的商品、這款疫苗，擊敗COVID敵人」。

COVID-19正以前所未見的速度席捲這個國家，死亡人數現已破30萬，確診人數也突破1600萬，過去兩週，美國與COVID-19相關的死亡案例多次突破單日2000例。