敵人的敵人就是朋友！印澳或簽貿易協議

由於澳洲封殺大陸華為5G設備，並在今年4月打響第一槍，號召其他國家發起對新冠病毒來源的調查，而導致和大陸的一連串貿易爭端；印度則因今年與大陸發生多起邊界流血衝突，引發民眾大舉抵制陸資陸貨。最新消息指出，印度外長已證實，該國在退出RCEP（區域全面經濟夥伴協定）後，已開始討論和他國間的貿易協議。許多專家認為，印度和澳洲間達成自由貿易協議的可能性大增。

根據《南華早報》報導，印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）本周三在澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）的活動中透露，鑒於印度沒有加入RCEP，該國正討論談判自由貿易協定，或雙邊自由貿易協定。

報導指出，今年以來，澳洲與印度在都曾和大陸發生重大衝突，印度「Sardar Patel警察、安全與刑事司法大學」（Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice）助理教授Vinay Kaura認為，隨著新冷戰出現，大陸與許多國家的貿易關係可能脫鉤，而印度和澳洲正共同行動，以確保兩國的貿易不會被大陸挾持，且印度為和他國達成貿易協議做出的努力，也正向其他希望對抗大陸的國家，傳達出合作訊息。

墨爾本大學澳印研究所（Australia India Institute）學者Ian Hall則表示，比起擔憂大陸，印度希望展開貿易談判，可能和該國未加入RCEP較有關係，但澳洲當局也正意識到應讓貿易多元化，而和印度簽訂貿易協議，符合多元化作法，但在短期內，澳洲和歐盟的自由貿易協定可能會有較多成果。Hall說，澳、印之間，還有澳洲農產品等產品的市場准入障礙需要克服。

澳洲阿德萊德大學（The University of Adelaide）亞洲研究教授Purnendra Jain表示，大陸是澳洲和印度加深關係的催化劑，若與印度達成協議，將讓澳洲得到更可靠的合作夥伴，並可能實現澳洲貿易多元化。但Jain也指出，印度的經濟規模比大陸小得多，因此難以作為大陸的替代市場，澳洲的大陸出口產品，例如農產品、乳製品及葡萄酒，會很難在印度銷售。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）外交教授Swaran Singh指出，印度和澳洲原先都對大陸國採取「遏制」及「接觸」的作法，但兩國發現這種戰略現在很難維持，而疫情、大陸對澳洲的「戰狼外交」態勢，以及印度與大陸的邊境衝突，都加速加強印、澳的戰略夥伴關係。

不過，澳洲智庫獨立研究中心（Centre for Independent Studies）兼職學者Salvatore Babones表示，澳、印間的任何協議都可能較具象徵意義，而非實質意義，因為澳洲希望印度放鬆對農業領域的管制，但這不可能會成功，而印度希望澳洲服務業自由化，並希望獲得澳洲方的專業認證，也同樣很有挑戰性。

根據澳洲外交貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）數據顯示，澳洲與印度的雙向貿易，約從2007年的136億澳元，到了2018年增至304億澳元，僅占澳洲與大陸2400億澳元貿易額的一小部分。

（中時新聞網 葉明芳）