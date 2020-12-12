特斯拉入標普踢掉它 最大平倉買盤日出爐

標普道瓊指數(S&P Dow Jones Indices)11月中旬宣布納入電動車龍頭特斯拉(Tesla)以來，但要取代哪檔個股遲未揭曉，周五(11日)答案曝光，特斯拉在標普500、100將分別取代AIV、西方石油。由於特斯拉在21日開盤後就進入標普指數，股價基準會採取18日收盤價，華爾街預期當天收盤前後ETF對特斯拉的強制性購入，會造就史上最大平倉買盤之一。

特斯拉是標普500史上納入時市值最高公司，哪家公司會被特斯拉取代也引發市場關注，之前甚至有一口吃不下、分階段納入揣測聲音，但標普道瓊指數日前已宣布會一次性納入。被取代的AIV成立於1994年，主要在北美投資與管理地產；1920年創始的西方石油是美國第4大石油及天然氣公司。

宣布個股調整訊息公布後，特斯拉收黑2.72%，盤後再挫0.28%，暫報608.31美元；收跌0.49%的AIV(Apartment Investment and Management)盤後重挫4.39%，暫報38.8美元；西方石油收跌1.97%，盤後也下行1.53%，暫報20.57美元。

標普500是美國投資人認為最能反映市場實況的指數，目前以標普500為基準的資產規模超過11.2兆美元，其中約4.6兆美元ETF(指數基金)可能都必須對投資組合重大調整，才能納入特斯拉。

標普道瓊高級分析師席爾佛布拉特(Howard Silverblatt)表示，指數投資者總共可能要買入價值約800億美元特斯拉股票，可能加劇交易波動。Bleakley Advisory Group首席策略師布克法(Peter Boockvar)認為，ETF經理人會在12月18日收盤前後盡可能買入特斯拉，因此可能出現史上最大平倉買盤。

（中時新聞網 王毓健）

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