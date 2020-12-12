抗疫新突破！傳輝瑞疫苗獲美緊急使用授權

新冠肺炎肆虐近一年之久，全球引頸期盼的疫苗於近日終於面世。外媒報導，美國食品藥品監督管理局（FDA）據傳已於美國時間11日晚間（台灣時間12日）批准美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的新冠疫苗。

美國食品藥物管理局（FDA）的諮詢顧問小組於周四（10日）以多數決通過，認定疫苗帶來的益處將大於風險，因此建議FDA核准輝瑞疫苗的緊急使用授權。

輝瑞與BioNTech聯手開發的新冠疫苗臨床試驗期間一共有6名受試者死亡，不過死因認定與疫苗本身無關，因此此事件雖列入FDA開會議程中討論，但預計不會影響疫苗使用授權的結果。

輝瑞與BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗於早前獲得英國當局批准，並已於8日展開接種流程，外媒引述消息人士指出，美國當局也於11日授予緊急使用授權，有望於近日展開疫苗施打工作。

美國公共衛生當局已設定出疫苗接種優先順序，首批接種疫苗的族群將包括 2,100萬人的醫護工作者以及300萬人的長照機構住戶，預計將於本（12）月接種疫苗，明（2021）年一月的第二批接種族群則包含8,700萬人的非醫護核心勞工。