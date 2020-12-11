油價強彈 九個月新高

在原物料商品看漲的氛圍下，國際油價近日也展現強勢，國際報價基準的倫敦布蘭特每桶升破50美元，為3月以來首次站上此一整數大關。除了歐美陸續為民眾施打新冠肺炎疫苗，可望令全球經濟回復正常而增加能源需求外，產油國不急於大幅增產，也支撐油價走強。

國際油價周四大漲近3％，布蘭特期油並一舉站上50美元整數大關，周五早盤續漲約1％，最高一度漲至50.70美元，但歐洲時段壓回至50.20美元。紐約西德州期油周五最高來到47.26美元，歐美盤報46.85美元。

近期油價跟著全球股市和其他大宗商品價格一同走高，反映市場看好2021年全球經濟回復成長。

全球新增確診與因新冠肺炎而死亡等人數持續上升和不斷創新高紀錄，但英國本周開始為民眾施打疫苗，美國可能最快本周末開始施打，加拿大批准下周開始施打，讓人看好疫情將逐漸受到控制。

澳盛銀行報告指出，只要能普遍施打疫苗，加上各國已祭出財政與貨幣政策等振興措施，全球將擺脫疫情影響而讓經濟加速復甦，尤其歐美明年航空旅遊需求將大增，對於油價將是一大利多。

澳盛預期在經濟情勢持續好轉下，股市漲勢可望延續至明年，各大宗商品行情會有正面走勢。

外界認為石油輸出國家組織（OPEC）成員國仍遵循減產協定而無意急速增產，是推升油價的另一主因。

由OPEC與以俄羅斯為首的非OPEC產油國組成的聯盟OPEC＋在上周同意小幅增加產量，但其釋放出來的訊息讓外界相信OPEC＋不會急於增產來傷害好不容易回升的油價。

此外，美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料顯示對沖基金和投機客押注油價上漲的淨多單部位，迄12月1日止連續四周增加，顯示市場看好油價後市，但專家擔心美國汽油需求走低和原油庫存近期大幅增加等，會令油價走勢愈來愈震盪。