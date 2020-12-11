新冠疫苗緊急授權 FDA最快12日批准

美國食品藥物管理局（FDA）顧問委員會周四（10日）表決通過輝瑞與德國BioNTech（BNT）新冠疫苗的使用建議，這也為FDA最快在周五批准該疫苗緊急使用授權掃除最後障礙。

該顧問委員會經過周四一天討論後，最後以17票贊成、4票反對與1人棄權，通過向FDA建議批准該疫苖的緊急授權。新冠疫情目前在美國依然高燒不退，已有29萬人因此喪生。

輝瑞疫苗研發部門負責人珍森（Kathrin Jansen）向該委員會的專家表示，這種疾病「基本上已經失控」，「推出疫苗是當務之急。」

在周四會議上，該委員會認為16歲以上的民眾，接種其疫苗的好處多於風險。不過有些專家仍舊持保守態度，建議施打的民眾最好限於18歲以上的民眾。

然而該委員會的決定也為FDA同意讓輝瑞疫苗配發到全美各地進行鋪路。基於該公衛危機的嚴重性，美國民眾近日就可開始接種。

雖然多數傳染病專家、醫生與疫苗專家都壓倒性支持輝瑞疫苗的緊急使用授權，不過委員會中仍有部分專家對其副作用感到憂心。

根據媒體報導，本周在英國至少有兩名接種疫苗的民眾出現過敏反應。委員會因而呼籲FDA與輝瑞應對這項議題做進一步研究。

FDA與其他聯邦官員周四在會上也強調，即使在輝瑞疫苗上市後的很長一段時間，仍將持續對其施打情況進行監控，當中包括疫苗的免疫時效問題。

美國疾病管制中心官員梅森尼爾（Nancy Messonnier）也提到將與FDA和國防部合作，主動監測醫護人員與療養院的老者的施打情況，以評估該疫苗的免疫效果。

她並補充在長期研究中，將會把重心放在16歲以下的青少年及孩童，是否能從疫苗中受益。FDA指出，直到目前沒有足夠證據證明疫苗對孩童有益。然而這項問題的答案，將攸關全美多數學校系統能否安全重啟。