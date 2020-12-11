英國恐難逃硬脫歐厄運 股匯雙殺

英國脫歐貿易談判戰線延長至13日（周日），但英國首相強生與歐盟執委會主席馮德萊恩都做了最壞打算，預期談判失敗英國無協議脫歐的機率很高，英國股匯應聲急殺。

英歐領袖雙雙鬆口貿易談判恐會觸礁，周五英股富時100指數（FTSE 100）重挫逾1％；富時250指數（FTSE 250）也跌深多達1％，連累周跌幅超過3％。

華爾街券商摩根士丹利周五預測，萬一英國無法在年底脫歐過渡期中止前，與歐盟談妥貿易協議，FTSE 250恐出現6％至10％跌幅。

英鎊兌美元重貶多達0.9％，來到兌1.3175美元，是11月16日以來新低，周五的跌勢使英鎊本周周跌1.8％，為9月來最糟單周表現。英鎊兌歐元跌0.6％，來到92便士兌1歐元，創2個半月低點。

英相強生與歐盟執委會主席馮德萊恩9日的脫歐貿易談判仍無進展，同意13日再行協商做最後定奪。但從強生公開表態悲觀，歐盟也於10日公布英國無協議脫歐的應變計畫來看，雙方評估及時達成協議的希望不大。

強生10日透過視頻指出，與歐盟的貿易協商恐將破局，比較可能的解決方案是參照澳洲與歐盟的關係，而非類似加拿大與歐盟的關係。澳洲和歐盟之間無貿易協議，加拿大與歐盟簽有自貿協定。

英國政府愈來愈常用澳洲模式，來形容未來與歐盟無貿易協議的關係。這意味英國一旦硬脫歐，將和澳洲一樣遵照世貿組織（WTO）訂出的條款與歐盟進行貿易，英國和歐盟自1973年起享有的免關稅待遇將走入歷史。

據匿名歐盟官員引述，歐盟執委會主席馮德萊恩在11日的歐盟峰會上告訴27個成員國領袖，英國12月31日無協議脫歐的機率，比與歐盟達成協議還高。

歐盟早有準備，10日公開英國硬脫歐的應變措施，包括與英國的陸空交通暫不中斷，會維持現狀六個月。至於讓雙方談判卡關的漁權問題，歐盟也將繼續秉持互惠原則，前提是英國須遵守歐盟的監管標準。

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