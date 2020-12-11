社交距離沒用！空調可將新冠傳至6公尺外

美國為防疫設定的社交距離是6英尺(約1.83公尺)，科技媒體BGR(天才少年報)報導指出可能嚴重低估風險，韓國有案例是1位高中生僅是與1名後來確診的業務員在同間餐廳共處5分鐘就感染病毒，當時雙方座位距離超過6公尺，監控器影像也顯示2人沒接觸，專家研判，是空調的氣流扮演傳播病毒媒介。

全北大學的李柱亨(音譯)教授在《韓國醫學科學》雜誌上發表的研究結果也證實這點，其團隊研究成果顯示，在密閉空間內，空調如果風速大容易形成通風良好錯覺，實質上卻是提供能大量攜帶、傳播氣溶膠(Aerosols)的強力氣流，可以讓病毒傳播距離超過6公尺。

中國大陸衛生部門今年２月就曾提出氣溶膠，即懸浮在空氣裡的微粒，能攜帶病毒，因此新冠可透過空氣傳播。但WHO(世界衛生組織)在6月29日依然表示空氣傳播可能性不多，只在醫療行為產生氣溶膠、或飛沫小於5微米(0.0005公分)時出現。

維吉尼亞理工學院土木與環境工程教授瑪兒(Linsey Marr)主攻奈米材料、病毒如何在空氣中傳播，她解釋韓國這個特殊案例，要在5分鐘內獲得大劑量病毒，應該是約50微米的較大的氣溶膠才能提供。

如果有強大氣流就可以讓較大的氣溶膠，或許多小氣溶膠在特定區域重疊，然後傳播到6英尺社交距離外。不過她也說，這種方式最遠傳播距離還要更多數據釐清。

該案例女高中生在6月17日確診，當時全州市已經有約2個月沒出現任何病例，而且女高中生已經連續數周沒出遠門，全州衛生單位無法從其活動路徑中追到病毒來源，只好求助疫情調查系統。

GPS顯示女高中生6月12日曾與1名外地確診者路線重疊，在1家餐廳同時停留過5分鐘。從該餐廳配置顯示，雙方不只相隔超過6公尺，甚至2人座位間還有1排座位區，在2人無直接接觸下，得到空調是傳播病毒元兇結論。

（中時新聞網 王毓健）