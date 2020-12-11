研究：疫情所賜 2020全球碳排減7%創紀錄

全球碳計畫（Global Carbon Project）今天在他們所發布的年度評估表示，有鑑各國在新型冠狀病毒疫情期間實施封城與流動限制，2020年全球的碳排量下降了7％，創下歷史新高。

法新社報導，據估計今年減少的碳排量為24億噸，減少量遠超過以往；第二次世界大戰結束時全球碳排減9億噸，2009年金融危機最嚴重時，碳排僅減少5億噸。

不過這份報告的國際團隊研究人員表示，今年化石燃料與工廠的碳排量相當於340億噸，對於地球來說負擔仍太重。

全球碳計畫這份研究指出，美國與歐盟的碳排放量降幅最大，分別下降12％與11％。

至於中國，今年的碳排可能只會減少1.7％，主因是中國很快控制住疫情走出泥淖，讓經濟得以強而有力地復甦。

從產業角度來看，交通運輸碳排大減是全球降幅的最大宗，4月第一波疫情高峰時汽車出行量腰斬。

相較2019年12月，陸路交通2020年同期的碳排下降10％，航空運輸更下降40％。

工業造成的碳排在一些實施嚴厲封城的國家甚至減少30％；工業碳排占全球碳排的22％。

報告指出，較長的碳排趨勢恐仍受各國的疫情振興方案牽動；聯合國這週警告，若無一個全球性的綠能轉型，今年出現的空前碳排減少，放在長期看不過是杯水車薪。

（中央社）

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