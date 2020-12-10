美股開盤跌百點 特斯拉摔破600美元大關

歐洲央行（ECB）10日宣布，將擴大購債計畫，讓規模擴增至1.85兆歐元，以應付新一波疫情來襲，美國上周初領失業金人數約 85 萬人，單周增幅創3月以來最大，各州政府也再度實施限制行動措施，應對冬季以來最強一波疫情，讓就業市場蒙受巨大壓力。受到多重利空影響，美股周四(10日)開盤下跌103.77點、以29,965.04點開出。

截至台灣時間10日晚間10點40分，道瓊指數下跌59.38點或0.20%、暫報30,009.43點；標普500指數下跌9.60點或0.26%、暫報3,663.22點；那斯達克指數下跌31.95點或0.26%、暫報12,307.00點；費城半導體指數下跌9.62點或0.35%、暫報2,725.15點。VIX指數上漲超過11%。

4大科技巨頭全面下挫。臉書遭到美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）與美國近乎各州政府提告違反反壟斷法，甚至被要求拆分Instagram（IG）和WhatsApp等資產，臉書開盤股價急挫，現下跌近2%。

電動車大廠特斯拉股價重挫3.49%、暫報583.40美元，不到一周時間特斯拉股價摔破6字頭，市值也蒸發近500億美元。台積電ADR股價下跌1.39美元或1.33%、暫報103.02美元；聯電ADR股價下跌0.15美元或1.76%、暫報8.38美元。

美國勞工部最新數據指出，經季調後，截至 12 月 5 日當周，美國初領失業金人數85.3 萬人，大幅高於前值與市場預估，美國就業市場受到新一波疫情衝擊，加上新一輪經濟刺激法案仍在美國國會卡關，預料今年第四季經濟成長率將面臨巨大壓力。

（中時新聞網 呂承哲）

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