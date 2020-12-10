這國與陸貿易大砍99.4％ 美喊脫鉤GG了

美國總統川普(Donald Trump)2018年發動中美貿易戰，今年甚至喊出與陸「脫鉤」(decoupling)，但幾乎沒有人覺得可能實現，現在有國家做到了，竟是北韓。

據韓國貿易協會今天(10日)發布數據，10月北韓與中國貿易較去年同期下滑99.4%，是史上單月最低，韓國貿協認為可能與防疫有關。這次脫鉤可能持續到明年1月勞動黨第8次全國代表大會為止。

10月北韓與中國貿易額為166萬美元，不僅與去年10月相比斬到只剩腳底板，和今年9月2080萬美元相比也砍了逾92%。

韓國貿協分析，這是由於北韓執政的朝鮮勞動黨為辦好10月10日75周年黨慶，加強邊境檢疫來嚴防病毒流入，所以相當於事實上切斷對中貿易。北韓替中國代工的手錶、假髮等產品都停止出口，中國食材、醫療用品也停止進口，雙方仍在流通的是聯合水力發電廠的電力，及少量石墨、紡織品原料、建材等。

川普對於中美經濟脫鉤的成果，僅是讓中國由最大貿易夥伴變成第2大貿易夥伴。另名喊出要與中國脫鉤並大量制裁、限制陸企和陸資的印度，在總理莫迪(Narendra Mode)5月喊出「靠自己」(self-reliant)後陸製產品進口量反而占比上升近5%。

（ 中時新聞網 王毓健）