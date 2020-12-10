特斯拉遭大暴殺 華爾街大咖曝最凶險警告

在特斯拉（Tesla）將於12月下旬納入標普500指數帶動下，近期股價不斷飆漲，但分析師警告，別因為加入標普500而買進，目前股價已嚴重高估，看空目標價到90美元，消息傳出後，拖累特斯拉周三（9日）股價暴跌近7%，盤後股價續跌。

巴倫周刊（Barron’s）網站報導，摩根大通分析師Ryan Brinkman在最新研究報告中指出，趕在特斯拉12月21日納入標普500之前買進股票，可能是錯誤的決定，因為特斯拉股價「不僅被高估，而且還非常嚴重高估」。

Brinkman將特斯拉未來12個月目標價，從80美元上調至90美元，但維持「減碼」的投資評級，目前是華爾街給出最低的目標價之一。

特斯拉9日股價重挫6.99%、收在604.48美元；今年以來，特斯拉股價已大漲680％。值得一提的是，自2015年初以來，Brinkman就對特斯拉維持賣出評等，當時股價僅40美元，至今已噴漲1500％，而Brinkman設定的目標價也上漲150％。

他認為，市場對於特斯拉2021年每股盈餘預估，從4美元下調至3.8美元，暗指特斯拉股價受到投機炒作下已經漲太兇，並不符合該公司最近的財測表現。

報導指出，2018年特斯拉並未創造任何現金或獲利，處於虧損狀態，如今該公司

除了有現金流，甚至轉虧為盈，對看多的投資人來說是一大利多。目前華爾街仍對特斯拉多空看法分歧，目標價設定在40美元到780美元之間。

特斯拉將在12 月21日開盤前納入標普500指數，屆時指數型基金被迫買進700 億美元的股票，拉抬特斯拉股價持續飆高。由於特斯拉漲幅超過標普500，這些基金還要額外買進約200萬股。

（中時新聞網 吳美觀）