SpaceX星艦火箭墜地爆火球 穆斯克仍歡呼

美國太空探索科技公司（SpaceX）火星火箭「星艦」（Starship）昨（9）日進行試飛，不料起飛6分鐘後，星艦在落地時發生爆炸，價值2.16億美元的星艦原型瞬間燒成一團火球。儘管火箭墜地爆炸，不過並不代表這趟試飛失敗，SpaceX執行長馬斯克先前曾說，成功機率只有1／3，試飛後他熱切在推特歡呼「恭喜」、「火星我們來了！」

綜合美媒CNBC、美國版《太陽報》（The U.S.Sun）報導，SpaceX昨日為「星艦」原型「Serial Number8」（SN8）進行高空試飛，SN8從德州波卡契卡（Boca Chica）發射設施起飛，SN8的升空過程相當順利，通過包括測試空氣動力學性能在內等好幾個原先設定的目標，最終成功升空至4萬英呎高空。

不過在飛行6分鐘後，SN8在試圖落地時墜地爆炸，這座造價2.16億美元（約新台幣61億元）的星艦原型瞬間燃燒成一團火球，引發濃厚煙霧。

由於這次飛行只是一次測試，SN8上並沒有乘載任何人員，發射機地也早在幾小時前就已清空。

SN8由不鏽鋼製成，馬斯克打造星艦，目標是一次將100名乘客送往月球及火星。

儘管此次試飛以爆炸收場，不過並不代表此次測試失敗，甚至可以說是一次成功的試飛。

測試結束後，馬斯克在推特熱切表示SN8「成功上升」，「切換到集管燃料箱以及準確的襟翼控制，直到著陸點！」

Successful ascent, switchover to header tanks & precise flap control to landing point! https://t.co/IIraiESg5M — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

馬斯克（Elon Musk）也解釋SN8爆炸原因，指出著陸燃燒過程中，集管燃料箱的壓力很低，導致著陸的速度太快，不過他仍強調，此次測試「蒐集到了所有我們需要的數據」，「恭喜SpaceX團隊！！」他更在最新一則推文中歡呼：「火星我們來了！！」

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

此外，馬斯克先前已經表示，此次試飛若要完全成功，有很多事情需要正確進行，「成功機率可能只有1／3。」

SpaceX事前也在官網發布聲明，強調「此次測試成功與否並不是以完成所有目標來衡量」，「而是我們能夠學到多少。」

（中時新聞網 吳映璠）