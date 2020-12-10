為新紓困案爭時間 眾院通過臨時支出法案

今（12/10）日國際財經新聞重點摘要：

1.輝瑞疫苗開發文件 在歐洲遭駭客竊取

輝瑞和BioNTech雙方在周三表示，其新冠疫苗在歐洲醫藥管制局的開發文件檔案，已經遭網路駭客竊取。

為歐盟管理藥物和疫苗的歐洲藥物局(EMA)周三指出，數小時前遭到網路攻擊，但未提供進一步細節。

輝瑞和BioNTech指出，不相信試驗參與者的個人資料被入侵，並表示EMA已經保證，駭客攻擊不會影響審查時間表。

目前仍不清楚攻擊的方式和時間，誰為此負責，有哪些資訊被入侵。

兩家公司皆表示，已獲EMA通知該事件，輝瑞和BioNTech提交給監管機關的疫苗相關文件已經被查閱。

專家表示，這些文件對某些國家或公司將是非常有價值的。

抵抗疫情的自願團體創始人羅傑斯(Marc Rogers)表示，在提交給監管機構的資料方面，包括有關疫苗及其作用機制、效率、風險和已知副作用，以及處理指南等機密資訊。

它還包括疫苗供應和分銷的相關詳細資訊，因此可能增加疫苗遭攻擊的層面，此外還可能增加了配方或生產可能被盜的方式。

（時報資訊 張朝欽）

2.為新紓困案爭取時間 眾院通過臨時支出法案

美國眾議院周三表決通過聯邦政府撥款法案延長一周，為議員爭取更多的時間就新一輪新冠紓困措施與全面性的政府支出法案達到協議。

美國眾議院周三以343票對上67票通過為期一周的臨時性措施，將現行的政府支出計畫延長到12月18日，以避免聯邦政府在本周五午夜因資金用罄而熄燈關門。

參議院預計最快周四就本案進行表決，通過後將送交美國總統川普簽署完成立法。此舉將讓國會多出7天時間制定更全面的1.4兆美元「綜合支出法案」，國會兩黨領導人均希望該支出法案附加引頸期盼的新一輪新冠紓困措施。

不過，由於國會對於新紓困案的幾個關鍵議題仍然僵持不下，提案與反提案層出不窮，因此本周要達成協議恐具挑戰。新紓困案中最棘手的問題都尚未獲得解決，包括共和黨尋求企業免責保護，以及民主黨力挺對州與地方政府提供額外的資金援助。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周三向記者表示「我們仍在尋找一條通往協議之路」。之後麥康諾在參議院炮轟眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院民主黨領袖舒默（ Chuck Schumer）不願接受共和黨前一日提出的兩個提案。

為了打破長達數月的僵局，眾議院與參議院兩黨議員組成的團體日前提出規模9080億美元的新紓困案摘要。麥康諾周二提出新紓困案應該更具針對性，並排除企業免責保護與州及地方政府金援這兩大爭議措施，但佩洛西與舒默已經拒絕接受這個想法。

周二晚間，美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）宣布他已經向佩洛西提出規模9160億美元的新紓困計畫，其中包括州與地方政府金援，以及企業免責保護。

但佩洛西與舒默表示，他們仍然認為兩黨協商是新冠援助案的最大希望。其他民主黨人亦對穆努欽的提案抱持謹慎的看法，質疑該方案不包括失業補貼，卻包括對全民直接發放600美元支票。

不過，美國民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）向CNN表示，他預期民主黨和共和黨將在周三完成新援助案的大部分關鍵細節。「目前民主黨人和共和黨人正在考慮達成協議，今天可望看到這項法案九成的內容」。

（時報資訊 柯婉琇）

3.英歐談判陷膠著 週日得有「明確決定」

眼看英國脫歐過渡期即將結束，英歐談判仍陷膠著，路透引述來自唐寧街消息人士說法指出，英國首相強生（Boris Johnson）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）9日（周三）同意，接下來貿易談判的方向，必須在週日作出「明確決定」。

消息人士稱，兩方在晚餐時「坦率的討論」，認同彼此之間存在「很大的歧見」。

據了解，強生與范德賴恩同意，未來幾天雙方團隊將加緊腳步進行討論，目標在周日就談判的未來達成共識。

（工商時報 陳怡均）

4.加拿大央行維持利率不變

加拿大央行周三（9日）宣布基準利率維持不變於0.25％，此決議符合外界預期，同時重申將維持現行量化寬鬆政策，藉此因應新冠疫情帶來的衝擊與不確定性。

加拿大央行在聲明中表示，他們將維持利率在歷史低水位直到2023年，按照他們預估，屆時新冠疫情帶來的經濟衝擊可望告一段落。

該央行表示，新冠疫苗問世是大好消息，令大家確信「疫情終有結束的一天」，但疫苗全球上市後的情勢發展仍充滿不確定性。

（工商時報 鄭勝得）

5.美國10月職缺數 創3個月新高

美國勞工部周三（9日）公布職位空缺暨勞工流動調查報告（JOLTS） 顯示，10月職缺數經季調後增加15.8萬至665.2萬，不僅高於經濟學家預期的630萬，更創下三個月新高。

報告顯示，10月聘雇率從9月的4.2％降至4.1％，雖然高於新冠疫情爆發前的水平，但目前仍有高達百萬的美國勞工失業中。

其中以醫療照護與社工業的職缺數增加最多，至於職缺數減少最多的是金融、貿易與交通業。Jolts報告是聯準會用來觀察勞動市場變化的重要依據。

（工商時報 鄭勝得）