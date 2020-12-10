美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech今天表示，在歐洲聯盟藥品監管機關遭網路攻擊時，兩家公司合作研發的新型冠狀病毒疫苗相關文件被非法存取。

德國及其他北半球國家正努力應付這個冬季暴增的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，歐洲各國殷切期待疫苗備妥，但位於荷蘭阿姆斯特丹的歐盟藥品管理局（EMA）今天卻通報遭受網路攻擊。

歐盟藥品管理局並未詳述這起網攻案。輝瑞與BioNTech則表示，兩家公司共同研發的候選疫苗資料遭非法存取，但「系統未被破壞」，且就目前所知，並無任何研究參與者的個人資料受害。

路透社報導，目前不清楚這起攻擊案是於何時、以什麼方式發生，也不知道是誰犯案、是否有其他資訊外洩。

以醫療機構和藥廠為目標的駭客行動在疫情期間趨於頻繁，這些駭客包括國家支持的間諜、網路犯罪者，意在爭奪有關疫情的最新資訊。

路透社曾報導與北韓、伊朗、越南、中國、俄羅斯有關聯的駭客，被控在不同場合試圖竊取病毒相關資訊及可能的療法。

例如，法新社提到，英國今年7月指控與俄羅斯政府有關的駭客以研究新型冠狀病毒疫苗的實驗室為攻擊目標；美國媒體先前也報導，網路犯罪者試圖攻擊數家研發疫苗的藥廠，包括嬌生集團（Johnson & Johnson）、Novavax、阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）及南韓的實驗室。

歐盟藥品管理局先前承諾在12月29日前針對輝瑞&BNT疫苗做出有條件核准的決定，另在明年1月12日前就美國莫德納公司（Moderna）的疫苗做決定。

加拿大今天跟進英國，核准了輝瑞&BNT疫苗。英國昨天開始接種這支疫苗，為西方國家開先例。

美國食品暨藥物管理局（FDA）諮詢小組將於10日開會討論，預期也會在近日核准這支疫苗。但一名高階政府科學家說，美國食藥局可能會要求有已知嚴重過敏史的民眾不要接種這支疫苗，因為英國已有兩名醫護人員接種後產生過敏反應接受治療。

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