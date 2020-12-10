特斯拉興建柏林廠恐延後 變數竟是「牠」

剛被多家財經媒體認證變成全球第2有錢人、電動車龍頭特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)度過了1個糟糕的周三，除了要主攻太空運輸、他創辦的另家公司Space X試射火箭著陸失敗爆炸，特斯拉在柏林建廠計畫可能也要延後半年，原因是砍伐森林會影響當地蛇、蜥蜴等爬蟲類的冬眠、繁殖。

特斯拉要在柏林近郊興建超級工廠，生產車輛與電池，必須清除廠區附近森林，之前雖獲所在地布蘭登堡邦環保機關批准，但德國自然保護聯盟、綠黨對特斯拉提訟，這些環保團體主張蛇類可能在地面下冬眠，而明年2、3月冬眠結束後又是交配期，還有些蜥蜴生活也會受影響。

位於德國、波蘭邊境的奧德河畔法蘭克福(註：一般熟知的法蘭克福是在梅因河畔)行政法院8日發布臨時裁定，特斯拉清理森林工作必須暫停，待該法院調查清楚後才能再動工。今年2月特斯拉也曾因大量伐木會對野生動物、水資源造成威脅被法院叫停施工。

周二特斯拉才宣布計畫釋出價值約50億美元股份來籌措在柏林、德州建廠等擴充計畫。周散特斯拉股價收盤大跌6.99%，盤後再挫2.11，合計跌幅9.1%，暫報股價591.71美元，已跌破600美元大關。

摩根大通(J. P. Morgan)分析師布林克曼(Ryan Brinkman)在同天提交的報告中指出，特斯拉股價被大幅度高估，合理目標價應是364美元左右，投資人應該停止增持。

（中時新聞網 王毓健）