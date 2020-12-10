土耳其疫情暴走 單日病歿人數激增55％

土耳其衛生部長克扎今晚表示，相較於4月時上一波疫情高峰，境內新冠肺炎單日病例數激增超過5倍。境內過去24小時通報217起死亡病例，創新高。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，克扎（Fahrettin Koca）今晚於衛生部2,019冠狀病毒科學諮詢委員會會議後在記者會中說：「跟上一次疫情高峰的4月相比，2,019冠狀病毒疾病單日病例數激增超過5倍，病故數增加55％。」

衛生部今晚公布疫情通報顯示，過去24小時新增俗稱新冠肺炎的2,019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例為3萬1,712例，217例死亡，累計1萬5,531例病故。

土耳其自7月29日至11月24日僅公布出現症狀的病例數。衛生部今晚公布的累計病例數為55萬8,517例。

在土耳其8,315萬人口中，有2,029萬4,377人已經進行新冠肺炎檢測。克扎透露，其中超過150萬例呈現陽性反應。他表示，明天將會開始公布整體病例數。

至於新冠肺炎疫苗接種工作方面，克扎指出，土耳其採購的5,000萬劑疫苗將會從未來幾天內開始分批到貨。

克扎11月25日宣布已簽約向中國的北京科興生物技術公司（Sinovac Biotech）採購5,000萬劑新冠肺炎疫苗。他2日推文指出，一旦土耳其實驗室確認疫苗安全無虞，並且針對疫苗的最新試驗完成初步評估後，就會核發早期使用授權，「土耳其將成為全球率先在早期階段就開始進行疫苗接種的國家之一」。

他今晚說：「中國的北京科興生物技術公司疫苗可望於幾天內開始交貨。」克扎指出，將採14天施打兩劑的方式進行接種，公民完全免費，「明年2月我們會取得5,000萬劑2,019冠狀病毒疾病疫苗」。

克扎8日表示，土耳其目標明年4月底前取得1億劑疫苗，於明年夏季之前讓5,000萬人完成接種。

被問到是否會採購美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗時，克扎表示，這款疫苗年底之前將對土耳其出貨2,500萬劑。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，克扎透露，土耳其採購的中國和德國疫苗，價格均為11美元。

他今晚並表示，將於12月底為醫護人員接種首批新冠肺炎疫苗，不過政府不打算強制民眾進行接種。