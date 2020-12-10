美股｜新激勵案觸礁＋臉書下挫 美股收黑

投資人對新激勵方案協商屢屢觸礁越來越感到失望，以及受臉書股價下挫拖累，周三美股收黑，失守前一日創下的歷史收盤高點。

在新冠肺炎疫情持續急升，相關封鎖措施造成數百萬人失業之際，投資人正引頸盼望政府推出新一輪紓困措施。不過，美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，議員們還在尋找一條通往協議之路。

美國眾議院準備表決一個為期一周的政府撥款法案，為達成新冠援助協議爭取更多時間。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示：「我們一直處於疫苗消息與疫情消息之間的激烈拔河中，而疫苗消息取得上風，在這場拉鋸中，決勝關鍵絕對是國會返家過節之前推出新激勵措施的可能性。」

周三收盤，道瓊工業指數跌105.07點或0.35%，為30,068.81點。標普500指數跌29.43點或0.79%，為3,672.82點。那斯達克指數大跌243.82點或1.94%，為12,338.95點。盤初三大指數均一度改寫盤中歷史新高。

臉書尾盤跌勢擴大，終場收跌1.93%。聯邦貿易委員會（FTC）與美國幾乎所有的州，周三均對臉書提起訴訟，指控該社群媒體巨頭違反反托拉斯法，或許應該被分拆。

受此消息拖累，Alphabet等其他科技巨頭亦走跌，紐約證交所FANG+TM指數下挫2%。

蘋果下挫逾2%，在道瓊指數成分股中表現最差。Salesforce跌 3.2%。

標普500科技股指數下挫1.9%，帶領大盤走低。

恩智浦半導體（NXP Semiconductors）跌5.44%、科沃（Qorvo）跌5.64%，屬於表現最疲弱的晶片股。費城半導體指數重挫2.89%，收在2734.77點。

目前美股整體估值已經極高，部分投資人擔心，市場可能經不起任何壞消息的影響，例如疫苗方面的意外挫敗或激勵措施的延宕。

英國藥品監管機構負責人周三表示，在開始施打輝瑞疫苗的第一天，獲報有兩人出現過敏反應。

餐飲外送新創公司業DoorDash首日掛牌，開盤報182美元，終場飆升85.79%，收在189.51美元。其首次公開發行（IPO）每股定價為102美元，共籌集33.7億美元資金，成為今年以來規模最大的上市案之一。

連鎖居家裝修零售公司勞氏公司（Lowe’s）宣布一項達150億美元的股票回購計畫，股價應聲大漲5.88%。

製藥公司禮來（Eli Lilly）逆勢勁揚5.83%，該公司宣布其治療二型糖尿病的實驗性藥物，後期臨床試驗數據樂觀。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）