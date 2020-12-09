高盛：全球商品市場步入持久牛市

美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）近日表示，受到美元走疲、投資不足的影響，加上各國政府推出經濟刺激措施與能源轉型趨勢帶動下，全球商品市場正步入「持久牛市」，而近期表現疲弱的石油也將從中受惠。

高盛商品研究部門主管柯瑞（Jeffrey Currie）8日接受外媒訪問時表示：「除了小麥之外，所有大宗商品市場今日都處於投資不足狀況。」

他舉石油為例，石油業今年上半年資本支出史無前例地暴跌40％，凸顯原物料市場投資不足的事實。

柯瑞認為，綠色能源基礎建設也會消耗到石油，因此隨著能源轉型支出提升，石油需求也將獲得提振。

他預測，全球石油需求可望迅速復甦，2021年底油價可能升至每桶65美元，全球每日需求2022年預估達到1.025億桶。

周三盤中，紐約西德州中級原油期貨報每桶45.77美元，布蘭特原油期貨報49.04美元。而新冠疫苗問世可望拉抬明年經濟反彈，屆時商品產能恐難以因應復甦所需，而這將為商品牛市創造條件。

柯瑞表示：「展望2021年，我們預期疫苗將創造經濟V型復甦，我們相信這將是結構性牛市的起點，不僅在石油領域，整個大宗商品市場皆然。」

另一方面，為了減緩新冠疫情衝擊，各國政府先後推出振興經濟措施，這些政策著重於提振需求更勝於金融穩定，而這有助於拉抬大宗商品需求。

他表示：「由政策驅動的需求將創造資金支出循環，此次規模也許不及70年代，但仍比2000年時期金磚國家來得大。」

柯瑞指出，美元走弱也將助攻大宗商品產業，黃銅與鐵砂價格近日飆漲便是最明顯例子，後者7日價格一度觸及七年新高。

在能源轉型方面，柯瑞預測不如同業樂觀。後者大多主張，在電動車迅速崛起的背景下，電池技術可望進步神速，但柯瑞對此持懷疑態度，同時認為鋰金屬未來恐出現供給短缺問題。