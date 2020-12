川普搶票 不再囉嗦直接告了拜登

美國總統川普和團隊在連串法律挑戰,但卻接連失利後,周一乾脆直接衝著當選人拜登來,為了讓威斯康辛的數千計張選票宣告無效,直接告了對方。

據《每日郵報》(Daily Mail)7日報導,川普在民主黨大票倉密爾瓦基郡(Milwaukee County)與的訴訟中,直接署名「川普、彭斯(Michael Pence)等告拜登、賀錦麗等」。

而值得注意的是,川普的訴訟針對民主黨票倉,尋求作廢拜登的不在籍選票,但卻不提對自己有利的郡。就在川普律師團隊前成員鮑兒(Sidney Powell)和盟友在密西根及喬治亞打官司失利,遭受猛烈抨擊後,川普直接針對拜登提出了訴訟。

而在拜登獲勝的第3個關鍵決戰州賓州,德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)表明,想要直接上最高法院辯解。他推文說,陳情人的法律團隊已問他,願不願在美國聯邦最高法院(SCOTUS)為相關的訟案辯護。而他表示,要是法院發出調取案卷令狀,並承接這案子,那他願意這麼做。

克魯茲2016年在共和黨總統候選人提名初選中,成為川普手下敗將,川普甚至攻擊他的妻子和父親,但最後他卻成為忠實擁護者。

文章來源:Now Donald Trump sues Joe Biden directly in bid to invalidate hundreds of thousands of votes in Wisconsin despite string of court defeats – as Ted Cruz says he’ll argue for the president in the Supreme Court

(中時新聞網 楊幼蘭)

根本胡搞!全美上千律師連署公會 籲調查川普法律團隊

據《紐約時報》報導,面對川普律師團毫無根據地指控選舉舞弊,全美超過1500名律師與法學專家向律師公會聯署致信,指出「有執照執行法律業務,並不代表有執照可以說謊」,呼籲公會針對川普律師團展開調查,如果有必要可祭出懲罰,其中包括川普的私人律師、律師團主帥朱利安尼(Rudolph W. Giuliani)。

這封由多名前任法官、前任聯邦檢察官以及法學教授所連署的信件中指出,「虛假指控大規模舞弊、向法院提出毫無意義的訴訟案,一再尋求破壞選民對於我們選舉正當性的信心,此等行為對律師而言是完全站不住腳的」,並川普律師團表達嚴厲譴責。

連署信中還特別指出在7日傳出確診的朱利安尼,他的「大規模選舉舞弊」指控毫無根據,在法院被法官質問時還大發雷霆的他,「目的很明顯,就是要助長川普陣營企圖讓大選公信力降低」。

連署信也針對了另一名川普律師團成員迪傑諾瓦(Joseph diGenova),他上月才公開威脅遭川普炒魷魚的網絡安全和基礎設施安全局局長克雷布斯(Chris Krebs)的。由於克雷布斯聲稱「大選史上最安全」而遭川普逼辭退,而迪傑諾瓦曾在接受極端保守派的挺川媒體《極限新聞》專訪時,聲稱「克雷布斯拖出去槍斃」。

目前川普團隊與在共和黨內盟友所發起的選舉訴訟案幾乎是節節敗退,在全美發起將近50份挑戰大選結果的訴訟案,若非遭駁回就是輸掉。就在7日,先前聲稱要揪出藏在大選中的「海怪」但遭川普切割的挺川律師鮑爾,她在密西根州與喬治亞州所提的選舉舞弊訴訟案也都遭駁回。

即便如此,川普與其律師團仍持續打選舉官司,但也引起法界批評他們的行為根本微不足道,甚至不負責任。

文章來源:Lawyers across the country urge bar associations to investigate Trump’s legal team.

(中時新聞網 馮英志)