特斯拉擬套現1427億 曝下波拋售潮時間

電動車龍頭特斯拉(Tesla)周二(8日)宣布將發行新股來籌集50億美元(約1427.1億台幣)資金，是近3個月來第2次釋股募資。

特斯拉股價自11月16日被標普500指數宣布納入後已爆噴近60%，今年累計漲幅更達驚人676%，趁高發新股籌資被分析師認為明智，也是長期投資者利多，但短線投機客獲利可能被降低，21日特斯拉進標普500生效日恐現拋售潮。

特斯拉新股大約只占市值0.8%至1%左右，已委託高盛(Goldman Sachs)、花旗銀行(citibank)、巴克萊(Barclays)等10家大型商業銀行協助發行，但是不會一次性釋出，時間也會另行宣布，以提高定價靈活度。

據美國財經媒體CNBC報導，特斯拉此舉主要在籌措明、後年資本支出，電動車龍頭正計畫於德州、德國興建新廠房，也要開始投入自製電池。

其近期漲勢普遍被認為是許多投資人搶先購入，準備在標普500指數納入特斯拉時拋售給必須跟進的指數基金法人。

維德布希(Wedbush)資本分析師艾維斯(Dan Ives)指出，特斯拉這波融資是明智之舉，會進一步鞏固其股票牛市，因為募資後特斯拉資產負債表和資本結構更穩，可以消除市場上不在少數的空頭論者。

事實上，特斯拉能入選標普500指數，並不是因為股價上漲，而是在今年第3季達成連5季盈餘後才獲得資格。

不過空頭論者認為，特斯拉所創造現金流還不足以支撐其所有增長計畫。特斯拉共同創辦人兼現任執行長馬斯克(Elon Musk)9月也曾宣布類似計畫，此外今年也曾經分拆股票。

（中時新聞網 王毓健）