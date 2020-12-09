疫苗問世美國經濟獲救？專家這樣回

眾所期盼的新冠肺炎疫苗陸續傳出捷報，英國更已經於8日搶先全球展開疫苗接種工作，隨著經濟復甦終於露出曙光，刺激美國股市一片歡聲雷動，三大指數於8日齊步締造新紀錄，然而一名資深國際經濟學家卻指出，美國經濟尚未迎來最糟，且「甚至還沒到看到暴風雨前的寧靜」。

自本月8日開始，英國開始讓其國民接種輝瑞和BioNTech攜手研發的新冠疫苗，在此同時，美國食品及藥物管理局（FDA）也公布報告顯示，輝瑞疫苗符合申請緊急使用授權的標準，有望在近日批准並展開施打。

就在投資人殷殷期盼著疫苗到來並拯救被疫情重創的經濟時，Ned Davis Research的資深國際經濟學家葛林達爾（Alejandra Grindal）卻表示，「事情會變得更糟」。

葛林達爾指出，「我們將看到事情在明（2021）年第一季變得更糟，尤其如果疫情繼續惡化、封鎖措施實施更久，而新冠紓困方案卻遲遲沒出現更新。」

葛林達爾談到，明年第二季疫苗開始大規模分發或許能為經濟復甦添些柴火，刺激美國及全球經濟出現強勁反彈，讓受到壓抑的需求一舉爆發。但儘管疫苗問世有望讓美國經濟在明年第二季出現轉捩點，葛林達爾卻認為，重要的還是要度過接下來的三個月。

而對於全球經濟前景，葛林達爾表示，國際舞台上已有國家在復原的道路上前行，她指出，中國將在今年全球經濟成長中扮演重要角色，相較之下，歐洲、英國、日本則相對脆弱，且必須面對疫情復燃後的二次蕭條。