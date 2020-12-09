富比世公布全球百大權勢女性 蔡總統列37

美國「富比世雜誌」8日公布2020年「全球百大最有權勢女性」排行榜，蔡英文總統今年位居第37名。富比世在簡介中指出，蔡英文領導台灣度過疫情危機，被視為全球典範。

德國總理梅克爾蟬聯這項排行榜的榜首，曾任國際貨幣基金（IMF）總裁的現任歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）排名第2，美國副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）排第3，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）排第4。

上榜的100位女性中有23位屬於政治與政策領域，蔡總統在其中排名第8，除了前述4位外，前面另3位是美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，第7名）、國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva ，第18名）和紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern，第32名）。

在富比世的網頁上，蔡總統與賀錦麗和阿爾登的照片都被放在標題下的顯著位置。

富比世在對蔡總統的簡介除了強調台灣對抗疫情的成果，還提到她誓言要藉由生技、國防和綠能方面的方案振興經濟，讓台灣成為世界不可或缺的成員。