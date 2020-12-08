美股︱樂觀盼經濟復甦 標普首破3,700大關

美國兩黨仍未就新一輪財政刺激方案取得共識，周二（8日）華爾街股市低開，隨後受到英國開始施打新冠疫苗消息激勵，提振投資人對經濟復甦的期望，刺激美股回升，三大指數再度締造新紀錄，道瓊工業指數盤中一度上漲176點，最高觸及30,246點，寫下歷史新高；標普500指數和那斯達克指數同步寫下收盤新高，標普500指數更是首次站上3,700點大關。

英國自8日起開始施打美國藥廠輝瑞及德國生技公司BioNTech的新冠疫苗，使市場憧憬經濟回歸正軌；美國食品及藥物管理局（FDA）也於8日發表了對輝瑞疫苗的審查報告，並證實輝瑞疫苗符合該單位的審視規格，有望成為美國第一支獲得緊急使用授權的新冠疫苗，輝瑞股價於周二勁揚3.2%，觸及約兩年來的最高紀錄。

針對新一輪財政刺激方案的協商仍持續進行，兩黨在提供各州和地方援助、以及企業新冠疫情下的權責保護這兩大關鍵議題上仍有分歧，參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周二表示，他希望通過一項不給予企業法律豁免權、且不提供地方政府援助的救濟法案。