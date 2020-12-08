美眾院通過 香港人民自由和選擇法案

美國總統川普任期雖僅餘40多天，砲打中國的力道依舊不減。繼美國財政部於當地時間7日宣布，將14名全國人大常委會副委員長列為制裁對象之後，美國聯邦眾議院7日通過「香港人民自由和選擇法案」（Hong Kong People’s Freedom and Choice Act），提供受迫害港人臨時保護身份，並加快核准難民申請。該法案接下來將送交參議院審議，在耶誕休會前完成立法程序，並由川普總統簽署生效。

華爾街日報報導，美國財政部公布，14名被制裁的全國人大副委員長包括陳竺、萬鄂湘、王晨等人。這些官員多是由中央和地方職位退休後轉任到人大系統，目前雖非行政官員，但在行政級別上仍屬副國級領導人。美國近年也曾制裁過中國副國級領導，例如身兼政治局委員的新疆黨委書記陳全國，但今次卻一口氣將14名副國級領導人列入制裁對象，應屬首例。

不僅如此，美國聯邦眾議院7日通過「香港人民自由和選擇法案」，提供受迫害港人臨時保護身份，並加快核准難民申請。該法案議程本延宕2個月，但近日香港「秋後算帳」肅殺氣氛陡然升起，包括前「香港眾志」成員黃之鋒、林朗彥與周庭等人遭判，法案又重新排入眾議院議程並獲無異議通過。另一方面，香港警方8日證實，以違反參與未經批准集結活動的罪名，拘捕前香港立法會議員胡志偉、朱凱迪等8名人士，恐進一步推升中美緊張關係。

市場在上週末已傳出美方將針對香港問題公布新一波制裁名單，對此中國外交部發言人華春瑩7日批評，美方在該問題上對中國無端指責，充分暴露其雙重標準，並直言一旦美方祭出制裁，中方將採取反制措施。

川普政府在任期最後階段未放鬆對中方制裁，除以香港問題為由制裁相關官員，日前還限縮中共黨員及其親屬赴美旅行簽證時效、禁止新疆生產棉花及製品進口美國、將中芯國際與中海油等4家中企列入「中共軍企黑名單」等。另外，參眾兩院剛通過「外國公司問責法」，未來將收緊在美上市中國企業的監管等，招招劍指中國。

美國新聞網站Axios日前分析，川普計畫在下台前繼續對中國出重拳制裁，讓繼任者拜登難以改變當前對中國的強硬路線。