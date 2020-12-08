英媒：只有傻瓜才不看好大陸經濟

新冠肺炎疫情不斷延燒，重創全球經濟，而大陸因疫情控制佳，經濟也恢復較快。根據英國《泰晤士報》網站所發表的一篇文章指出，新冠疫情令美中GDP差距進一步縮小，目前只有傻瓜才不看好大陸經濟。

這篇文章以The year of coronavirus has helped China close the gap on America（新冠之年拉近美中距離）為題，由該報編輯Philip Aldrick撰寫。

Aldrick表示，大約11個月前，所有關於大陸的議論，都是關於所謂「經濟放緩」的看法，但如今大陸正在走出新冠疫情的陰影。今年1月，國際貨幣基金組織（IMF）曾預測大陸經濟將在2020至2021年度增長12.1%，而日前經濟合作與發展組織則預測，大陸經濟同一年度增速爲9.9%。相比之下，IMF對英國經濟的預期從增長2.9%下調到了收縮7.5%，而遭受打擊小於大多數發達國家的美國經濟，到明年底將收縮0.6%，而不是增長3.7%。

他分析，作爲世界第二大經濟體的大陸已經把英國甩得更遠，同時縮小了與美國的差距。「從這個意義上講這是大陸之年」。文章並援引英國薩塞克斯大學貿易政策觀察組織負責人艾倫·溫特斯說法，「這將對大陸的增長有所助益，也對大陸的影響力有所助益。大陸利用美國退出多邊主義的機會簽署了RCEP，這成爲大陸通過軟實力建立勢力範圍以對抗美國的又一塊墊腳石」。

因此，Aldrick認為，「只有傻瓜才會不看好大陸」。在本世紀之初，美國的GDP大約是大陸的8倍多，而現在美國只是大陸的1.5倍，新冠疫情之年幫助縮小了這一差距。

對大陸表現更好的解釋很簡單明瞭，由於新冠病毒的特性，促使依賴服務業的經濟體更顯得脆弱，尤其是那些依賴與消費者密切互動的西方經濟體。危機之初，人們的擔憂在於供應鏈，事實證明，供應鏈是有韌性的，受到沉重打擊的是商業街上的零售、觀光、娛樂及藝術行業。

Aldrick補充，正如英國本周公布的貿易數據所顯示的，新冠疫情使大陸充分發揮作爲製造和出口大國的優勢。英國進口的大陸商品首次超過從其他國家進口的商品；由於居家避疫，人們買東西的花銷更大，這也是零售業保持韌性的原因，世界範圍內也是如此，大陸的工廠業務繁忙。

他強調，大陸沒有虛度2020年，上個月，大陸簽署了《區域全面經濟夥伴關系協定（RCEP）》，這是一個由15個主要亞太國家組成的貿易集團，其中包括日本和韓國，也是有史以來建立的規模最大的自貿集團，約佔全球GDP的30%。

（中時新聞網 葉明芳）