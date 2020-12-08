為維持平衡 文在寅：考慮加入CPTPP

韓國總統文在寅今天表示，將繼續考慮是否加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以擴展市場多邊化，這也是文在寅首次在公開場合談及加入CPTPP的可能性。

韓聯社報導，文在寅今天在首爾舉行的貿易之日紀念儀式上表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情過後，為在恢復市場上取得先機，所有國家勢必將展開競爭，也可能採取更劇烈的保護貿易措施，因此必須推展市場多邊化。

前美國總統歐巴馬在任時，與日本、澳洲、加拿大等同盟國發起排除中國的跨太平洋夥伴協定（TPP），現任美國總統川普上任後宣布退出，TPP之後改組為CPTPP。

中國在11月簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP ）後；將於明年上任的美國總統當選人拜登日前則表示，在美國國內環境強化前，不會再簽署任何新貿易協議。

專家認為，韓國若要減少夾在美中紛爭間的衝擊，除RCEP外，應該也要加入CPTPP。文在寅昨天在青瓦台會議中也提到，要好好考慮拜登政府上任後CPTPP與RCEP的平衡，他今天提到韓國加入CPTPP的可能性，更受到外界矚目。

此外，文在寅也宣示將近一步擴大韓國與世界各國締結自由貿易協定（FTA）的目標，「以RCEP為始，今年將完成與印尼、以色列的自由貿易協定，之後也將加速推進與印度、菲律賓、柬埔寨、烏茲別克的協定」。