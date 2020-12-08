新冠陰謀論！紐約時報：兩勢力炒作內幕

《紐約時報》日前刊登長文，分析報導白宮前首席策士巴農與逃亡美國的大陸富商郭文貴如何精心設計，聯手把曾任職香港大學公共衛生學院的病毒專家閻麗夢，從研究員變成「吹哨人」。藉由她的口，稱大陸故意釋出新冠病毒，並藉社群媒體大肆宣傳，散播病毒起源的陰謀論。

紐時指出，閻麗夢的轉變是兩個團體合作的產物：一方是人數不多但試圖推翻中共的海外中國人；另一方則是在美影響力極大的極右派人士。

報導稱，閻麗夢今年1月聽到大陸出現新冠病毒但政府淡化處理的傳聞，之後她聯絡上以批評大陸政府聞名的YouTuber王定剛，王定剛與郭文貴關係密切，數天後王定剛向他在YouTube的10萬追隨者表示，從「頂尖冠狀病毒專家」口中聽到中國共產黨故意釋放一種新病毒，他的節目引起巴農的注意。數月後，王定剛告訴閻麗夢，為了安全起見，最好逃離香港，閻麗夢遂在4月28日離港赴美。

紐時稱，郭文貴與巴農將閻麗夢安置在紐約市外一處安全地點，又找人指導她如何在媒體露面，以及安排她接受福斯新聞的卡爾森（Tucker Carlson）訪問。7月10日閻麗夢在卡爾森節目首次披露自己的身分，並稱北京政府隱瞞新冠病毒人傳人的證據。

由於卡爾森節目對美國右翼頗有影響力，因此受訪影片在網上瘋傳。研究假訊息的紐約州立大學水牛城分校教授奧菲爾（Yotam Ophir）形容，一旦被卡爾森報導後，「它就不再是少數觀點了」。

閻麗夢數周後再獲卡爾森邀請上節目，她表示自己的行為令身在大陸的母親被捕。但紐時上月成功聯繫閻母，對方否認遭逮捕，指已數月沒和女兒通電話，更稱郭文貴及王定剛阻止母女二人聯絡，擔心女兒被操控。

對於紐時報導，閻麗夢拒絕受訪說明，王定剛則批評紐時是假新聞，郭文貴透過律師發表聲明，稱自己只是「鼓勵」閻麗夢站出來反對中共，向世界公布新冠病毒真相，福斯新聞拒絕置評。

（中國時報 鍾玉玨）