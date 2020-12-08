12個月首轉正！日本10月家庭消支年增1.9％

根據日本統計局(Statistics Bureau of Japan, SBJ)最新數據，10月日本家庭消費支出，未經通貨膨脹調整的名義值成長率為1.4%，若經過通膨調整的實際值更達1.9%，雖不如市場預估值年增2.5%，但這也是繼2019年10月以來，長達一年首次看見日本家庭消支項目，出現正向成長。

分析師認為，家庭消支保持正向成長，整體經濟亦得以藉此復甦。但10月家庭消支成長率亮眼，有一部份的原因也是2019年的比較基期較低所致。因當時日本消費稅要從原8%增至10%，很多日人為之卻步都不敢消費了。

疫情改變大家生活習慣，從家庭消支消長項目就可以看出端倪。10月家計消費支出內增幅最高項目，以購買像床鋪，椅子，甚至洗碗機等家具與居家用品，年增長率最高近四成。其次是醫療保健的年增15.9%，第三位為家庭每月開支的年增13.4%。其它像教育項目增加一成，服飾增加3.7%。疫情肆虐下，大家減少外出活動，使得10月日本家庭交通工具費用也跟著年減3%。

美中不足的是，10月日本家計收入已連續八個月都走跌，顯示疫情侵蝕公司獲利，進而日本上班族薪水也受到負面影響。

據悉，日相菅義偉將在今(8)日稍晚宣布其任內第一個疫情激勵方案，估計規模將高達40兆日元，項目包括貸款、投資和直接支出等，希望能將日本經濟成長早日推回正軌上。

（時報資訊 柳繼剛 ）

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