美股︱漲跌互見 特斯拉、台積ADR齊飆新高

美國新冠肺炎疫情持續惡化，投資人期待政府新一輪財政刺激方案的好消息，周一（7日）美國股市三大指數走勢分歧，道瓊工業指數及標普500指數未能延續上周五強勢走勢，雙雙回落，那斯達克指數則再度寫下新紀錄。

另外，台積電ADR收在106.39美元，勁揚2.56%，再度寫下新高，聯電ADR則以9.04作收，上漲1.92%。

美國國內新冠肺炎疫情仍持續高燒不退，根據約翰霍普金斯大學的數據顯示，美國過去7天的日均新增案例數超過19.6萬例，再度創下歷史新高，相較於前一周攀升了20％，新冠肺炎病逝人數也寫下新紀錄。

疫情仍未緩和使市場對於新一輪財政刺激方案的呼聲越來越高，美國兩黨試圖爭取在年底政府資金告罄前通過新的方案。周一，美國國會議員向媒體透露，國會正尋求將政府資金再延長一周，以爭取更多時間共同規畫新冠紓困方案。