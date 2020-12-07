三原因雪上加霜 策略師明年續看衰美元

美元今年格外弱勢，從3月高點滑落以來迄今已重貶近12％，匯市策略師以全球經濟復甦看強、聯準會（Fed）將維持超寬鬆貨幣環境，與拜登上台後全球貿易衝突可望趨緩為由，認為2021年美元將續貶，有將近五成的策略師甚至預期美元會一路貶到2022年。

策略師指出，美元走勢通常與全球經濟表現呈反向連動，儘管全球部份地區出現第二甚至第三波疫情，市場對於安全且具防護力的新冠疫苗深具信心，料可望帶動全球經濟在明年年中前出現一波擴張，進而摜壓避險貨幣美元走貶。

策略師認為美元持續看貶的另一個原因是Fed，由於Fed早已言明將盡可能拉長超級寬鬆貨幣政策環境的時間，藉以刺激美國經濟，美國低利率環境將驅使市場資金從美元撤出，轉向非美元資產。

此外，拜登明年初上台後，美國與其他國家的貿易緊張關係可望趨緩，同樣會對美元帶來下壓。

瑞銀全球財富管理公司投資長哈菲利（Mark Haefele）表示，「美國對其他國家加徵關稅是近幾年美元走強的主因，拜登明年上台後對中國等國家的紛爭預料將採取更多非關稅的手段，這有利於全球經濟成長，對美元則是利空。」

另根據路透向匯市策略師進行的最新訪調結果顯示，有超過七成的受訪者認為美元貶勢至少會延續到2021年年中，預期美元會貶至2022年的也有將近五成。

法國興業銀行外匯策略部主管賈克斯（Kit Juckes）指出，「從貨幣政策等各種角度觀之，美元匯價目前依然大幅高估，所以不能持有美元，就是這麼簡單。」

歐元對美元今年波段漲幅逼近1成，儘管市場出現歐洲央行本周決策會議會有干預匯市動作的聲音，但策略師認為歐元長線走多的格局不變，德意志銀行預測明年底前歐元會升到1.30美元。

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