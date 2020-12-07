太擠了小心踐踏 專家：慎防美股崩盤再現

隨著美國大選落幕、新冠疫苗陸續出爐並向各國申請緊急授權，各國對於新冠疫情的控制能力有望進一步提升，市場充滿著樂觀情緒下，美股近期屢創歷史新高紀錄，然而，摩根大通Nikolaos Panigirtzoglou在內的市場策略師上周五發布的報告指出，目前的情況與2018年1月至2月初的表現極為類似。

報告指出，2018年1月在全球樂觀情緒推升下，大量資金湧入金融市場，全球股市陸續創下新高紀錄，但卻在2月出現「波動率末日」（Volmageddon）事件，股市崩盤，許多投資人在以為不會下跌的標的上損失慘重。

道瓊工業平均指數在2018年1月26日創下當時歷史高點26,616.71點後，指數一路下墜，至2月9日跌至24,190.9點，2周時間狂跌超過2,400點、或超過8％。

研究報告認為，就資產組合來看，風險控管是最重要的事情，避免任何標的比重過度集中，唯一的途徑就是對熱門交易的標的曝險限制。摩根大通認為，這些熱門交易包括成熟市場做空美元、做多銅期貨與比特幣，至於國際油價與黃金價格沒有那麼過熱，相對於成熟市場，新興市場的股票也是如此。

不過，摩根大通的市場策略師仍相當看好股市前景，任何短期回檔都是個絕佳買點，目前股市的位階仍在牛市的前期而已。

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