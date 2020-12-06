英與歐盟重啟談判 冀解套卡關漁權

英國脫離歐盟的過渡期在本月31日即將結束，若雙方未能達成協議﹐英國就只能「硬脫歐」。雙方過去一周在倫敦展開密集談判，但遲遲無法達成共識，遂決定暫時停止談判。但5日出現曙光，歐盟執委會主席馮德萊恩與英國首相強森通電話後發表聯合聲明，同意重啟貿易協議談判，雙方代表6日將在比利時布魯塞爾開會。

英歐雙方的聲明指出﹐稍早的談判在多方面取得進展，但在捕漁權、公平競爭、監督如何落實協議上仍存在重大歧見。由於雙方都意識到嚴重性，所以同意讓談判團隊再作努力，爭取解決分歧。

不過法國歐洲事務部長波恩（Clement Beaune）4日表示，若法國認為英國及歐盟達成的貿易協議不符法國利益﹐會動用否決權，並指德國總理梅克爾也支持法國立場。

波恩抨擊英國一方面想進入歐盟單一市場，另一方面卻為漁權設定條件。英國與歐盟談判頻頻觸礁的原因是雙方對漁權意見分歧。歐盟希望可以繼續進入英國水域進行捕撈，但英國卻希望保有完整漁業控制權。法國總統馬克宏最近立場堅定地表示﹐必須讓法國漁船繼續在英國水域捕撈。

法國擔心歐盟在關鍵漁權上對英國讓步，讓英國獲得不公平競爭優勢。因此揚言﹐若不利法國利益﹐將行使否決權。歐盟與英國達成的協議﹐須獲得其他27個會員國的國會同意。不過4日這立場似乎有所鬆動﹐總理當日造訪北部漁港濱海布洛涅﹐說服漁民要有所讓步才能加速英歐達成協議。

英國已在今年1月31日正式脫歐，但仍然留在免關稅的歐盟單一巿場及關稅聯盟，直至今年年底。如果最終無法達成貿易協議，雙方的貿易貨品自明年起將開徵關稅。經濟學家指，英國同歐盟都會蒙受經濟損失，但由於英國在貿易上相對較依賴歐盟，英國至少會在短期內承受較大的經濟衝擊。

（中時 鍾玉玨）