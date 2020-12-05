研究：新冠病毒去年12月已在美出現

新冠肺炎疫情肆虐，美國影響尤為嚴重，有些說法稱中國湖北省武漢的華南海鮮市場及附近可能是源頭，但據美國疾病管制暨預防中心（CDC）科學家發表的最新研究，去年12月中旬新冠病毒就已在美國出現，要比先前的認知更早。

據美國大報《華爾街日報》報導，這篇11月30日發表於《臨床傳染病》雙周刊的研究指出，CDC研究人員為了釐清在美國第一個新冠確診病例前，是否有人體內已具新冠病毒抗體，因此檢測美國紅十字會在去年12月13日至今年1月17日間，所採集到的近7千4百份捐血者血液樣本。

檢測後赫然發現，其中106份樣本含病毒抗體，39份來自西岸的加州、奧勒岡和華盛頓州，捐血時間為去年12月13至16日。另外67份來自麻州等地，捐血時間為去年12月30日之後。

換言之，新冠病毒可能在去年12月中旬就已進入美國，都比公告的首例確診還早。CDC在1月19日通報，一名自大陸返回加州的患者出現疑似症狀，兩天後確診。

而針對CDC這篇報告，據《TVBS》4日報導，取得世界衛生組織新冠肺炎計劃小組領導人柯爾霍夫說法稱，研究團隊已在今年11月底進入中國進行「朔源研究」，目前不排除有多個零號病人的可能，相關研究仍需大陸組織資源來規畫執行。（中時）

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