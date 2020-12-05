歐洲議會副議長 曾致函挺台參與WHA

歐洲議會副議長畢爾力挺台灣民主自由，曾致函支持台灣參與世界衛生大會，表達訪台意願。她所屬的德國自由民主黨對台友好，曾促德國政府讓台灣成為世界衛生組織觀察員。

畢爾（Nicola Beer）3日與駐歐盟兼駐比利時代表蔡明彥舉辦視訊會議，針對支持台灣自由民主及香港情勢表達立場。會中播放立法院副院長蔡其昌英文談話影片，代表立法院邀請畢爾訪問台灣。

隨後畢爾辦公室以郵件回覆中央社記者詢問時表示，畢爾希望在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情允許情況下盡快訪台。這是歐洲議會高階成員力挺台灣的一項具體行動。

畢爾與駐歐盟兼駐比利時代表處互動良好，今年11月參與歐洲議會議員聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），支持台灣參與11月復會的世界衛生大會（WHA）。

聯名函並副知歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。

畢爾出生於1970年，是一位律師，曾經擔任德國自民黨（FDP）秘書長，2019年當選歐洲議會議員，並被選為14位副議長之中的一位，是受矚的政治人物。

她十分關注人權議題，多次在社群媒體上發表反對中國危害香港及新疆維吾爾族群人權、以及支持台灣民主體制文章。

德國自民黨與台灣的民主進步黨同屬「國際自由黨聯盟」（Liberal International）的成員，因此自民黨對台灣相當友好，也以行動展現支持。

德國自由民主黨黨團今年曾由主席林德納（Christian Lindner）領銜、共57名議員連署在國會提案，指出台灣的防疫措施是各國借鏡的對象，台灣也願與國際合作防疫，促請德國政府致力讓台灣成為世界衛生組織（WHO）觀察員。

而自民黨旗下智庫弗里德里希．瑙曼基金會（Friedrich Naumann Foundation），以推動自由理念和公民教育為宗旨，先前因港區國安法被迫離開香港，宣布改在台北建立據點，預計明年年初揭牌。

畢爾與所屬政黨對台灣友好，她表示，近年要求歐盟審查對中政策聲浪漸高，鑑於中國對台灣威脅越來越大，此時應該開始調整與台灣關係。與台灣強化對話是歐盟促進兩岸關係中維持和平與穩定的一部分，因此推動歐盟與台灣關係符合歐洲議會職責。

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