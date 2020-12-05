反制中國大外宣 5項美中交流計畫全喊卡

美國國務卿蓬佩奧今晚宣布，將一口氣終止與中國的5項交流計畫。他說，這些計畫偽裝成「文化交流」，但卻被中國政府當成外宣工具，參與者也多為中國官員而非一般人民。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今晚再次出擊反制中國外宣。他透過聲明宣布，國務院將終止佯裝成「文化交流」的5項美中交流計畫。

這些計畫包含「政策制定人士中國教育旅行計畫」（Policymakers Educational China Trip Program）、「美中友誼計畫」（U.S.-China Friendship Program）、「美中領導者交流計畫」（U.S.-China Leadership Exchange Program）、「美中跨太平洋交流計畫」（U.S.-China Transpacific Exchange Program）及「香港教育與文化計畫」（Hong Kong Educational and Cultural Program）。

蓬佩奧指出，上述計畫是依據美國1961年「相互教育與文化交流法」（Mutual Educational and Cultural Exchange Act）進行，讓美國政府僱員得以用外國政府資金旅行。

蓬佩奧表示，其他依據「相互教育與文化交流法」獲得資助的計畫皆有互惠性，但上述5項計畫是中國政府全額資助與經營，被當成軟實力外宣工具；此外，這些計畫精心設計確保中國官員能享有權限，而非無法享受言論與集會自由的中國人民。

蓬佩奧強調，美國歡迎與中國官員及人民間的互惠與公平文化交流計畫，但非如上述那些非互惠的單方面計畫。