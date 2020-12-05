拜登驚洩1句話 美股逆天站回3萬大關

儘管美國就業報告令人失望，但總統當選人拜登再次表態，明年將祭出新一輪刺激方案，並考慮直接撒錢，若每人發放1,200美元效果會更好，消息傳出後，激勵美股四大指數再創新高，其中道瓊重返3萬大關、攻上30,218點，邁向新的里程碑。

美國勞工部最新就業報告指出，11 月非農新增就業人數24.5萬，遠低於預期的44萬人；失業率則降至 6.7%。

拜登周五（4日）表示，最新就業數據反映出經濟相當疲弱，警告美國恐將陷入一個非常嚴峻的寒冬，目前川普總統和國會需要採取緊急行動。他呼籲國會需要立即採取行動以支持經濟，認為各州需要聯邦政府的資金支持，以應對新冠肺炎疫情。另外他也考慮向每位美國人眾發放1,200美元現金。

眾議院議長裴洛西仍堅持 9,080 億美元紓困規模，該計畫已獲部分共和黨員支持，預期紓困法案必須在下周拍板。

在利多消息激勵下，美股牛市續飆，四大指數同創新高。道瓊指數終場上漲248點（或0.83%），收在30,218點；標準普爾500指數上漲32點（或0.88%），收在3,699點；那斯達克指數上漲87點（或0.7%），收在12,464點；費城半導體指數上漲76 點（或 2.83%），收在2,793點。

大型科技股漲跌互見，蘋果下跌0.56%，報122.25美元；亞馬遜和臉書均下跌0.76%； Alphabet（GOOGL母公司）小漲 0.11%；微軟上漲0.056%。

重量級半導體類股紛紛大漲，超微（AMD）上漲 1.87%；英特爾上漲 1.95%、高通狂飆5.14%；美光大漲4.92%。而台股ADR部分，台積電 ADR大漲4.25% 至每股103.73 美元；聯電 ADR大漲14.45%至每股8.87美元。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

美振興經濟方案露曙光 3大指數再寫驚奇